La laïcité et SNC-Lavalin s’invitent au débat fédéral en anglais

GATINEAU, Qc — Les chefs fédéraux ont haussé le ton lors des segments sur la loi québécoise sur la laïcité et le dossier de SNC-Lavalin lors du débat organisé par la Commission des débats des chefs, lundi soir.

Le chef libéral Justin Trudeau s’est dit «surpris» que son adversaire néo-démocrate, Jagmeet Singh, dise qu’il n’interviendrait pas dans le recours judiciaire contre la loi sur la laïcité.

Il a admis que sa position était «bizarre politiquement» parce que, comme le chef bloquiste Yves-François Blanchet l’a dit, la loi est populaire au Québec. «Je suis le seul sur cette scène qui a dit que oui, un gouvernement fédéral pourrait devoir intervenir à ce sujet», a lancé M. Trudeau.

La réplique de M. Singh, qui porte le turban sikh, n’a pas tardé.

«Soyons honnêtes pour un instant: tous les jours de ma vie, je me bats contre une loi comme la loi 21. Tous les jours de ma vie, je défie les gens qui pensent que tu ne peux pas faire quelque chose en raison de la ressemblance physique», a-t-il déclaré.

Le chef conservateur Andrew Scheer, qui disait avoir «hâte» d’en découdre avec M. Trudeau lundi soir, a par la suite eu la chance d’affronter le chef de son choix. Il s’est tout de suite tourné vers le chef libéral pour le confronter au sujet de l’affaire SNC-Lavalin.

L’attaque de M. Scheer a provoqué une vive réaction chez son adversaire bloquiste, qui y a vu une façon d’accuser le Québec d’être «corrompu». M. Scheer a répondu qu’il n’y a jamais d’excuse pour enfreindre la loi.

Les enjeux internationaux abordés

M. Trudeau avait forcé l’annulation d’un débat en anglais sur la politique étrangère du Canada, mais les chefs ont abordé le leadership au Canada et sur la scène internationale ainsi que de l’immigration.

Dès sa première réponse à une question sur les qualités d’un bon leader, le chef conservateur Andrew Scheer a soutenu que le chef libéral Justin Trudeau était surtout bon à porter des masques, comme celui de la «réconciliation» tout en écartant de son cabinet une femme comme Jody Wilson-Raybould. Il a aussi fait référence au «blackface».

De vifs échanges ont eu lieu entre Maxime Bernier, le chef du Parti populaire, et les autres leaders. M. Bernier a déploré les politiques «socialistes», selon lui, de la chef du Parti vert, Elizabeth May, et du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, comparant même les idées du Parti vert au régime du Venezuela.

M. Bernier a dû répondre d’entrée de jeu à une question de la modératrice sur ses tweets sur les immigrants et sur la militante Greta Thunberg qui alimenteraient les divisions.

Les autres chefs n’ont pas non plus ménagé leurs attaques sur ce front, un premier segment comportant des débats entre chacun des chefs et M. Bernier.

M. Bernier a soutenu être le seul à vouloir discuter des niveaux d’immigration.

Concernant le leadership sur la scène mondiale, M. Blanchet a laissé entendre que M. Trudeau avait fait erreur dans le dossier de l’arrestation de la dirigeante de Huawei, qui a enclenché les relations particulièrement hostiles avec la Chine.

De façon générale, M. Trudeau a déclaré qu’il avait surtout voulu donner les outils du succès aux Canadiens et contribuer à l’économie de demain en protégeant l’environnement.

Les chefs se prononcent sur cinq sujets, soit la capacité financière et l’insécurité économique, les enjeux autochtones, l’environnement et l’énergie, le leadership au Canada et sur la scène internationale et, finalement, la polarisation politique, les droits de la personne et l’immigration.

Le débat en anglais est animé par cinq femmes: Rosemary Barton (CBC News), Susan Delacourt (Toronto Star), Dawna Friesen (Global News), Lisa LaFlamme (CTV News) et Althia Raj (HuffPost Canada). Chaque animatrice est responsable du bon déroulement d’un segment du débat. Il y a également des questions du public à chaque étape.

L’autre débat organisé par la Commission des débats des chefs — en français — aura lieu jeudi soir.