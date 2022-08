Les soins à domicile doivent devenir «une priorité nationale»

MONTRÉAL — Le Réseau FADOQ et le Conseil pour la protection des malades demandent aux différents partis politiques de prendre des engagements clairs pour instaurer rapidement plus de soins à domicile aux ainés.

La pandémie a montré que le «système hospitalo-centré» québécois ne tient plus la route» et les soins à domiciles doivent devenir «une priorité nationale», selon la présidente du Réseau FADOQ Gisèle Tasé-Goodman.

Les deux organisations font valoir que les soins médicaux et infirmiers à domicile ont fait leurs preuves dans la majorité des systèmes de santé occidentaux et ils représentent la solution pour libérer des lits et réduire la pression sur les hôpitaux.