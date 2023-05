Les soldats ukrainiens seront formés en Europe pour utiliser les chasseurs américains

WASHINGTON — Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a confirmé jeudi que les pays alliés européens étaient en train de mettre en place un programme coordonné pour entraîner les forces ukrainiennes à utiliser l’avion de chasse américain F-16, mais les dirigeants du Pentagone ont prévenu qu’il s’agirait d’une tâche coûteuse et complexe.

M. Austin a rappelé qu’en plus de l’entraînement, l’Ukraine devra également être en mesure d’entretenir les avions et d’avoir suffisamment de munitions.

Selon lui, les systèmes de défense aérienne sont toujours les armes dont l’Ukraine a le plus besoin dans son effort de guerre.

«Il n’y a pas d’armes magiques», a ajouté le général de l’armée Mark Milley, qui est aussi président des chefs d’état-major interarmées.

Lors d’un point de presse, il a indiqué que l’envoi de 10 chasseurs F-16 pourrait coûter 2 milliards $ US, maintenance comprise.

«Les Russes ont plus de 1000 chasseurs de quatrième et cinquième génération, donc pour affronter la Russie dans les airs, il faut un nombre substantiel de chasseurs de quatrième et cinquième génération.»

En conséquence, a-t-il dit, les alliés ont fait ce qu’il fallait en fournissant d’abord à l’Ukraine une quantité importante de défense aérienne intégrée pour couvrir l’espace de combat.

M. Milley a souligné que les F-16 joueraient un rôle important dans le cadre des capacités aériennes de l’Ukraine pour les prochains combats, mais qu’il «faudra beaucoup de temps pour constituer une force aérienne de la taille, de la portée et de l’échelle qui seraient nécessaires» pour vaincre la Russie.

M. Austin, quant à lui, a déclaré que les ministres néerlandais et danois de la Défense travaillaient déjà avec les États-Unis sur cet effort. La Norvège, la Belgique, le Portugal et la Pologne ont aussi proposé de contribuer à la formation des Ukrainiens.

Par ailleurs, il a indiqué que les alliés mettront en place un fonds afin que d’autres nations puissent contribuer à l’effort global.

«Nous nous attendons à ce que davantage de pays rejoignent cette importante initiative», a fait savoir M. Austin, ajoutant que la formation est «un exemple important de notre engagement à long terme envers la sécurité de l’Ukraine».

Plus tôt dans la journée, M. Austin a mentionné qu’il espérait que la formation des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16 de fabrication américaine commence dans les prochaines semaines, renforçant l’Ukraine à long terme, mais pas nécessairement à temps pour une contre-offensive prévue ce printemps.