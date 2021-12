Les soupers de Noël toujours sur la table… pour l’instant

MONTRÉAL — Les Québécois pourront toujours se réunir à 20 convives vaccinés pour Noël, a confirmé le premier ministre François Legault mercredi. Il n’a toutefois pas fermé la porte à un changement de cap si la situation sanitaire se détériore.

«Avec 2300 (nouveaux) cas aujourd’hui, ce ne serait pas responsable de ne pas regarder toutes les possibilités», a-t-il expliqué aux journalistes à son entrée à l’Assemblée nationale.

La province compte près de 16 000 cas actifs, un niveau inégalé depuis janvier dernier, selon les données de l’Institut national de santé publique. Les autorités s’attendent à ce que le variant Omicron, très contagieux, fasse grimper le taux de propagation.

Mais ce qui va réellement faire pencher la balance, c’est le nombre d’hospitalisations. «Pour l’instant, nous sommes autour de 300 hospitalisations, donc nous sommes à l’intérieur de la capacité d’à peu près 800» lits réservés pour la COVID-19, a indiqué le premier ministre.

«Moi, je dis aux Québécois soyez prudents, le variant Omicron est très contagieux, on ne sait pas encore si ce variant va avoir un impact sur les hospitalisations, mais ce n’est pas impossible.»

Il a rappelé les mesures annoncées mardi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait conseillé un retour au télétravail le plus complet possible et le port du masque dans les aires communes des résidences privées pour aînés.

