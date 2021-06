Les souris prennent le contrôle d’une prison australienne

CANBERRA, Australie — L’infestation de souris qui ravage de vastes secteurs de l’est de l’Australie a entraîné l’évacuation d’une prison, le temps que les responsables réparent des fils électriques endommagés et retirent les carcasses mortes des murs et des plafonds.

Environ 200 employés et 420 détenus seront transférés du Centre correctionnel de Wellington, dans la campagne de la Nouvelle-Galles du Sud, vers d’autres prisons de la région au cours des dix prochains jours, pendant les opérations de réparations et de nettoyage, a dit mardi le commissaire des services correctionnels, Peter Severin.

«La santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus est notre priorité, donc il est important pour nous de procéder immédiatement à ces travaux de réhabilitation», a-t-il dit.

Des millions de souris dévastent depuis des mois une région agricole de l’État le plus peuplé d’Australie, dévorant les récoltes, ravageant les meules de foin et envahissant maisons, commerces, écoles et prisons.

Les résidants se plaignent de l’omniprésence d’une odeur d’urine de souris et de chair en décomposition. Des gens seraient mordus par les souris dans leur lit. Des carcasses et des excréments contaminent l’approvisionnement en eau des fermiers et causent des maladies.

Les responsables profiteront des travaux à la prison pour examiner des stratégies pour se prémunir contre de futures invasions, un phénomène largement unique à l’Australie.

De telles infestations surviennent habituellement lorsqu’il pleut après plusieurs années de sécheresse. L’infestation actuelle est la pire de mémoire récente dans plusieurs régions.

M. Severin a dit que l’infestation de souris est pire dans les édifices de la prison qui ne sont pas faits de ciment.

«Les souris se sont infiltrées (…) dans les murs et dans les toits. Elles sont mortes, mais évidemment elles commencent à se décomposer et ça amène un problème de mites», a-t-il dit à la télévision australienne.

Un expert gouvernemental a prévenu que la population de souris semble avoir atteint un sommet, puisque les bestioles cessent de se reproduire pendant l’hiver austral.

Le problème pourrait toutefois repartir de plus belle si les conditions sont propices au printemps.