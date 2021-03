Les spectateurs étrangers ne pourront pas assister aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Les spectateurs venant de l’étranger ne seront pas admis aux Jeux olympiques de Tokyo, dont l’ouverture doit avoir lieu dans quatre mois.

C’est ce qu’ont annoncé les dirigeants du Comité international olympique (CIO) et du Comité organisateur des Jeux de Tokyo samedi.

La décision, qui était prévisible et qui avait fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois, a été confirmée lors d’une réunion tenue en ligne, à laquelle participaient le CIO, le gouvernement japonais, le gouvernement de Tokyo, le Comité international paralympique (CIP) et les organisateurs locaux.

Selon les autorités, le risque d’accueillir des spectateurs de l’étranger en temps de pandémie était trop risqué. La population japonaise s’était fortement opposée à l’idée que des spectateurs de l’étranger puissent assister aux Jeux.

Selon les plus récentes données, on attribue au Japon environ 8800 décès liés à la COVID-19, et le pays a contrôlé le virus de façon plus efficace que la grande majorité des nations à travers le monde.

Environ un million de billets auraient été vendus à des amateurs résidant à l’extérieur du Japon. Les organisateurs ont promis des remboursements, mais cette décision appartiendra aux Revendeurs autorisés de billets, qui gèrent les ventes à l’extérieur du Japon et qui réclamaient des frais additionnels pouvant s’élever à 20 pour cent du prix régulier du billet. On ignore si ces frais seront remboursés.

« Afin de clarifier la situation pour les détenteurs de billets vivant à l’étranger et de leur permettre d’ajuster leurs plans de voyage à ce stade, les parties côté japonais sont arrivées à la conclusion [que les spectateurs] ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux olympiques et paralympiques », selon un communiqué de Comité organisateur des Jeux de Tokyo.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision difficile ».

« Nous devons prendre des décisions qui peuvent nécessiter des sacrifices de la part de chacun. »

– Par Stephen Wade, The Associated Press