Les stations de ski des Rocheuses craignent un manque de main-d’oeuvre

VANCOUVER — Les stations de ski des Rocheuses disent craindre un manque de main-d’oeuvre au cours de la prochaine saison hivernale.

La lenteur avec laquelle Immigration Canada accorde des visas à des travailleurs étrangers serait une des causes de cette situation.

Le président et chef de la direction du Conseil canadien de ski, Paul Pinchbeck, souligne que les stations craignent de ne pas pouvoir avoir assez d’employés pour offrir les services habituels. Elles s’attendent à recevoir une plus forte clientèle puisque les autorités canadiennes ont rouvert les frontières aux voyageurs étrangers vaccinés.

«La demande est forte, comme en font foi les réservations et les abonnements, mais nous manquons plusieurs milliers d’employés dans l’ensemble du pays. Cela nuira à notre capacité à servir notre clientèle. ajoute-t-il. On ne peut pas mesurer l’ampleur du problème.»

Michael Ballingall, de la station Big White, à Kelowna, en Colombie-Britannique, dit qu’environ 60% de sa main-d’oeuvre est composée d’employés étrangers qui détenaient un permis de travail délivré, il y a deux ans, en vertu du programme Expérience internationale Canada.

Un plus grand nombre d’employés étrangers postulent pour un poste à l’automne, mais la pandémie est venue compliquer leur venue au pays. Big White ne dispose actuellement que de 45 % de sa main-d’oeuvre parce que les permis de travail de ses employés sont expirés. Les nouveaux permis ne sont pas délivrés assez rapidement pour remplacer ceux qui ne reviendront pas.

«Quand la pandémie a frappé, plusieurs de nos employés étrangers avaient encore leur permis de travail. Ils ont pu venir travailler chez nous, raconte M. Ballingall. Cette année, la plupart d’entre eux sont chez eux, alors nous demandons au gouvernement de renouveler leur permis de travail pour tout le monde du secteur touristique, car nous sommes tous dans le même bateau.»

Gemma Nicole, qui a travaillé à Big White au cours deux derniers hivers, espère obtenir son permis de travail à temps.

«Je vais devoir travailler bientôt. Si rien ne s’améliore d’ici la fin de novembre, je vais devoir retourner à la maison.»

Ana Mooney, des restaurants Mooney Supply Group, dit qu’environ 60% de sa main-d’oeuvre vient de l’étranger. Elle signale que ses trois établissements en activité à Big White sont en manque d’une cinquantaine d’employés. Trois employés sont retournés dans leur pays parce que la réponse d’Immigration Canada à leur demande de permis de travail tardait trop.

«Le tourisme a grandement été affecté par la CVOVID-19. La pandémie entre dans son deuxième automne, forçant certains à ne pas vouloir affronter la tourmente, affirme-t-elle. Ce n’est pas le secteur du ski, c’est le tourisme en général. L’ouverture des frontières signifie qu’un plus grand nombre de voyageurs viendront ici, mais on n’a pas la main-d’oeuvre pour les accueillir.»

Lili Minah, une Irlandaise qui a déjà reçu une offre d’emploi de barmaid dans un des restaurants, espère avoir une réponse du ministère de l’Immigration avant de s’envoler le 20 novembre pour la Colombie-Britannique.

«Si je ne reçois un formulaire pour obtenir un permis de travail, alors ça sera des vacances», dit-elle.

La station Big White, l’Association des stations de ski de l’Ouest canadien et le Conseil canadien de ski comptent convaincre le gouvernement fédéral de renouveler les permis de travail ayant expiré.

«On a besoin de plus d’employés. On demande au gouvernement de nous aider à nous relancer et à relancer le secteur tourisme canadien en général, dit M. Pinchbeck. L’an dernier, on s’attendait à réduire nos activités à cause des différentes vagues de COVID-19. Mais cette année, on est persuadé d’avoir besoin de plus d’employés pour accroître nos services. Après tout, on a prouvé que nous pouvons offrir un environnement sûr de façon responsable. Les gouvernements en savent plus sur le virus.»

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dit travailler sans relâche à étudier les demandes découlant du programme Expérience internationale Canada. Le ministère reconnaît toutefois que la période d’attende est plus longue que d’habitude en raison de circonstances hors de son contrôle. Il énumère les capacités limitées de ses représentations diplomatiques à l’étranger et l’impossibilité pour certains postulants d’obtenir des documents.

«Dès le début de la pandémie, le ministère a priorisé les demandes de travailleurs occupant des postes essentiels dans l’agriculture et le réseau de la santé, où la demande de main-d’oeuvre était criante pour protéger la santé des Canadiens et leur assurer un approvisionnement alimentaire.»

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.