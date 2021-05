Les stratégies de l’armée pour promouvoir la diversité et l’inclusion inefficaces

OTTAWA — Les tentatives des Forces armées canadiennes pour promouvoir la diversité et l’inclusion sont loin d’être fructueuses, selon un audit rédigé à l’automne dernier tout juste publié par le ministère de la Défense nationale.

Parmi les problèmes évoqués, on retrouve le manque de leadership, de ressources et de temps pour procéder à de réels changements. Toutefois, la stratégie mise en place était mal définie et planifiée dès le départ, croient les auditeurs.

L’armée a aussi été incapable de mesurer l’efficacité de ses mesures, mises à part ses tentatives de recruter plus de femmes, d’Autochtones et de gens issus de la diversité.

L’audit a été complété avant les récentes et nombreuses allégations d’inconduites sexuelles à l’endroit de plusieurs dirigeants de l’armée. Cette vague de dénonciations a une fois de plus mis en lumière son incapacité à éradiquer ce type de comportement après des années de promesse.

Depuis, le gouvernement fédéral a demandé à la juge retraitée de la Cour suprême Louise Arbour de trouver des façons d’éliminer les inconduites sexuelles dans l’armée canadienne.

La lieutenante-générale Jennie Carignan a aussi été désignée officiellement pour mener la transformation de la culture de l’armée, qui inclura les recommandations de Mme Arbour.