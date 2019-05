Les suites de l’emprisonnement d’un Canadien inquiétait le gouvernement Harper

FREDERICTON — Des documents déposés à la Cour fédérale démontrent que l’ancien gouvernement Harper s’inquiétait des conséquences juridiques et politiques de la façon dont il avait traité le cas d’un cultivateur de pommes de terre du Nouveau-Brunswick emprisonné pendant plus d’un an au Liban.

Henk Tepper est demeuré dans une cellule de prison de Beyrouth en 2011 et 2012 après avoir prétendument tenté d’exporter des pommes de terre malades en Algérie.

En 2013, il a intenté une poursuite contre le gouvernement canadien, arguant que celui-ci n’avait pas assez agi pour protéger sa liberté. M. Tepper réclame 16,5 millions $ en dommages et intérêts.

L’affaire n’a pas encore été jugée, mais une conférence préparatoire est prévue lundi à Ottawa.

Selon ces documents — comprenant des courriels gouvernementaux — déposés auprès du tribunal, des officiels s’étaient mutuellement mis en garde de dire publiquement quoi que ce soit au sujet de cette affaire. Ils ont été mécontents de voir la sénatrice Pierrette Ringuette réussir à garder cette histoire sous les feux de l’actualité.

Même si M. Tepper vit aujourd’hui en liberté au Nouveau-Brunswick, une notice rouge d’Interpol l’empêche encore de voyager à l’extérieur du pays.