Les syndicats sont inquiets que les bulles-classes éclatent en service de garde

MONTRÉAL — Les «bulles-classes» risquent d’éclater quand les enfants iront en service de garde, et les syndicats s’inquiètent de la propagation de la COVID-19.

À quelques jours de la rentrée scolaire, la Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN) et le syndicat de Champlain, qui regroupe des enseignantes et employés de trois centres de services scolaires de la Rive-Sud, ne sont pas rassurés.

Si le concept de bulle-classe — qui a remplacé le concept de plusieurs bulles au sein d’une même salle de classe — a été accueilli plutôt favorablement par le milieu scolaire, les services de garde se sentent oubliés.

Le hic est qu’au sein des écoles, les enfants de classes différentes vont ou risquent de se retrouver ensemble au service de garde, le matin, le midi et le soir.

Cela va faire éclater les bulles-classes qui ont pour but de minimiser les contacts entre les groupes d’élèves.

Et si les services de garde se sont fait dire de garder séparés les enfants provenant de classes différentes, les éducatrices craignent que ce ne soit pas possible, surtout avec les plus jeunes, a expliqué en entrevue téléphonique Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

Le service de garde a notamment pour but que les enfants puissent jouer et faire de l’exercice: les distances entre eux seront plus difficiles à garder que lorsqu’ils sont assis en classe, explique Mme Charland. Et puis, les plus petits voudront jouer avec leurs amis et ne comprendront pas pourquoi ils ne peuvent les approcher, ajoute-t-elle.

Plus précisément, la directive gouvernementale prévoit, pour les services de garde, de «privilégier, lorsque possible, le regroupement des élèves selon les groupes-classes, et assurer une stabilité du personnel du service de garde pour chaque groupe, en vue de limiter les contacts entre les élèves et les éducateurs/éducatrices des différents groupes».

Le respect des consignes sanitaires est aussi requis.

Bref, le jumelage des groupes dans les services de garde devrait être l’exception à la règle. Or, sur le terrain, tout le monde sait bien que c’est impossible, fait valoir Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain (CSQ).

De plus, certains services de garde n’ont pas de local désigné: Mme Charland a évoqué de petites écoles où il est installé dans les corridors.

Et si pour de plus grandes écoles, plusieurs locaux peuvent être utilisés pour garder les enfants séparés selon leur classe d’origine, il peut manquer d’éducatrices pour le faire. Il y a une pénurie de personnel, rappelle-t-elle.

Les syndicats aimeraient avoir des directives plus précises, car les éducatrices sont inquiètes.

«À ce moment-ci, nous n’avons toujours pas de directives claires ni de réponses à nos questions quant à l’organisation des services de garde. Faut-il insister sur le fait qu’il est minuit moins une avant la rentrée ?» a demandé par communiqué M. Gingras.