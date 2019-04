Les syndiqués de Bombardier acceptent l’offre patronale à 66 pour cent

MONTRÉAL — Après des mois de pourparlers visant à renouveler des conventions collectives, des milliers d’employés de Bombardier et de la société en commandite contrôlée par Airbus, qui assemblent l’A220 à Mirabel, devaient se prononcer samedi sur le contenu des offres patronales.

Ceux-ci étaient rassemblés au Palais des congrès, au centre-ville de Montréal, pour prendre part à deux assemblées distinctes.

Les premiers à se prononcer, en matinée, étaient les quelque 3200 employés de Bombardier affectés au programme des avions CRJ à Mirabel, Dorval et Saint-Laurent. Ceux-ci ont accepté l’offre patronale dans une proportion de 66 pour cent. Leur nouveau contrat de travail est valide jusqu’au 3 décembre 2021.

La deuxième réunion prévue pour 14 h concerne les quelque 1000 syndiqués dédiés à l’assemblage de l’A220, anciennement connu sous le nom de C Series.

Le vote devait se dérouler en deux temps puisque l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) a négocié simultanément avec Bombardier et avec la société en commandite en raison d’une entente de réciprocité conclue il y a un peu plus d’un an.

Depuis qu’Airbus a pris le contrôle de la commercialisation de cet appareil, les employés affectés à l’A220 ne travaillent plus exclusivement pour Bombardier.

Les conventions collectives sont échues depuis le 30 novembre.

Les modalités des offres devraient être dévoilées en fin de journée.