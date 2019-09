Les syndiqués de la Sépaq rejettent l’entente de principe

MONTRÉAL — Les syndiqués de la Sépaq ont rejeté dans une proportion de 60 pour cent l’entente de principe qui était intervenue avec la Société des établissements de plein air, en juillet, pour le renouvellement de leur convention collective.

La Sépaq emploie plus de 2000 travailleurs dans les parcs nationaux et plusieurs sites touristiques. Ces travailleurs sont membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), un grand syndicat indépendant des centrales.

L’entente de principe était intervenue en juillet, alors qu’une menace de grève générale planait sur les établissements de la Sépaq partout au Québec. La grève avait commencé à être exercée, le 17 juillet, ne touchant que certains sites et campings. Et avant que la grève se généralise comme prévu, le 20 juillet, une entente de principe était intervenue dans la nuit.

En entrevue mercredi, le président du SFPQ, Christian Daigle, a dit espérer pouvoir relancer les discussions avec la direction de la Sépaq le plus tôt possible.