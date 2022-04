Les syndiqués de la SSQ ont une entente de principe avec le nouveau groupe Beneva

QUÉBEC — Les syndicats des employés de SSQ assurances, devenu Beneva depuis la fusion avec le groupe La Capitale, ont obtenu une entente de principe avec l’employeur pour leurs quelque 1100 membres.

L’entente serait intervenue jeudi dernier entre l’assureur et trois syndicats affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), soit celui des employés de bureau de SSQ Vie, celui des salariés de SSQ Société d’assurances générales et celui du du personnel de vente de Société d’Assurance-Vie inc.

Cette nouvelle version de leur convention collective sera soumise sous peu à l’approbation des travailleurs.

D’après le communiqué de presse publié vendredi par la CSN, le groupe des employés de bureau de SSQ Vie compterait environ 570 membres alors que les salariés de SSQ Société d’assurances générales compterait environ 520 membres et que le personnel de vente de SSQ Société d’Assurance-Vie compterait 35 membres.

La négociation avait débuté en novembre 2021 et en raison du peu de progrès des pourparlers, les syndiqués avaient déposé une demande de conciliation au Tribunal administratif du travail en février dernier.

Puis, le 28 mars, les travailleurs armés de mandats de grève avaient manifesté devant le siège social de l’entreprise à Québec.