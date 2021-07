Les syndiqués de Postes Canada appelés à voter sur une prolongation des conventions

MONTRÉAL — Les syndiqués de Postes Canada auront bientôt à se prononcer sur la prolongation de deux ans de leur convention collective, à la demande de l’employeur.

La direction de Postes Canada a en effet demandé au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de prolonger pour une durée de deux ans les conventions collectives en octroyant notamment des augmentations salariales de 2 % par année.

La convention collective qui concerne les facteurs en milieu urbain est censée arriver à échéance le 31 janvier 2022; celle des facteurs en milieu rural et suburbain le 31 décembre 2021.

«Notre but était de trouver un moyen de donner plus de certitude aux employés, aux clients et aux Canadiens pendant que le pays se relève de la pandémie de la COVID-19», affirme Susan Margles, chef du personnel et de la sécurité chez Postes Canada, dans un message sur l’état des négociations avec le syndicat.

La direction craignait que l’incertitude engendrée par la COVID rende la prochaine négociation des conventions collectives difficile.

De son côté, le Conseil exécutif national du syndicat recommande aux membres de voter en faveur de la proposition. Il s’est même prononcé à l’unanimité à cet effet.

«Le Syndicat est d’avis que ces projets d’ententes de principe présentent des améliorations majeures et répondent à des aspects importants de tous ses objectifs», affirme la présidente nationale du STTP, Jan Simpson, dans un message à ses membres.

La proposition «permettra d’offrir plus d’emplois et une plus grande sécurité économique à nos membres», estime encore le syndicat.

Les syndiqués auront à se prononcer lors d’un vote qui se tiendra du 3 août au 3 septembre.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes compte quelque 54 000 membres dans l’ensemble du pays. Au Québec, le syndicat est affilié à la FTQ.