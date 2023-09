Les T.N.-O. recommandent de commencer à préparer dès maintenant le retour à la maison

YELLOWKNIFE — Les résidents de Yellowknife et d’une Première Nation voisine qui ont été évacués depuis des semaines en raison d’incendies de forêt doivent commencer dès maintenant à planifier leur retour chez eux, qui débutera mercredi.

Des responsables des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et de Yellowknife ont déclaré lors d’une conférence de presse que les résidents qui rentreront chez eux en voiture sont responsables de leur propre nourriture et de leur hébergement à leur retour, et qu’ils devraient se préparer à être autonomes pendant 72 heures à leur retour.

Cela signifie apporter des médicaments d’ordonnance, des denrées non périssables et de l’argent liquide.

Les résidents qui ont quitté Yellowknife sur des vols d’évacuation sont encouragés à se préenregistrer pour les vols de retour, soit en ligne via la page Web de la sécurité publique du territoire, soit par les lignes téléphoniques déjà ouvertes.

Les responsables affirment que le préenregistrement leur permettra de planifier le nombre de vols de retour nécessaires, ainsi que l’endroit où les avions seront envoyés.

Seuls les travailleurs essentiels qui ont été contactés sont désormais autorisés à rentrer, et tous les autres doivent rester où ils sont jusqu’à la levée de l’évacuation mercredi.