Les talibans permettent un passage sécuritaire jusqu’à l’aéroport de Kaboul

WASHINGTON — Les talibans ont accepté d’autoriser un «passage sécuritaire» pour les civils qui tentent de rejoindre un pont aérien dirigé par les États-Unis depuis Kaboul, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale du président américain, bien qu’un calendrier pour terminer l’évacuation des Américains et leurs alliés afghans doive encore être réglé avec les nouveaux dirigeants du pays.

Jake Sullivan a confirmé les informations selon lesquelles certains civils se heurtaient à une résistance – «refoulés ou repoussés, voire battus» – lorsqu’ils tentaient d’atteindre l’aéroport international de Kaboul. Mais il a déclaré qu’un «très grand nombre» réussissaient à atteindre l’aéroport et que le problème des autres était abordé avec les talibans, dont la prise de contrôle étonnamment rapide du pays, dimanche, a plongé les efforts d’évacuation dans le chaos, la confusion et la violence.

Des responsables du Pentagone ont déclaré qu’après des interruptions lundi, le pont aérien était de nouveau sur la bonne voie et s’était accéléré malgré les problèmes météorologiques, dans le cadre d’une communication régulière avec les dirigeants talibans. Des troupes américaines supplémentaires sont arrivées et d’autres étaient en route, avec un total de plus de 6000 personnes qui devraient être impliquées dans la sécurisation de l’aéroport au cours des prochains jours.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a indiqué que les commandants américains discutaient avec les commandants talibans «plusieurs fois par jour» pour éviter les conflits à l’aéroport. Cela suggère que les nouveaux dirigeants de l’Afghanistan, qui ont accédé au pouvoir après 20 ans de guerre contre le gouvernement de Kaboul soutenu par les États-Unis, prévoient de ne pas perturber les opérations d’évacuation. M. Kirby n’a pas voulu discuter des détails de l’accord avec les talibans, et M. Sullivan a déclaré qu’on négociait toujours avec les talibans la prolongation de ces sauf-conduits.

Le président Joe Biden a déjà déclaré qu’il souhaitait que l’évacuation soit terminée d’ici le 31 août. M. Sullivan a refusé de dire si ce délai serait respecté.

Le général Frank McKenzie, à la tête du Commandement central des États-Unis et commandant en chef des troupes américaines à Kaboul, a effectué mardi une visite impromptue dans la capitale afghane. C’est lui qui avait négocié dimanche l’accord de passage sécurisé avec les dirigeants talibans lors de pourparlers à Doha, au Qatar.

«Je les ai prévenus contre toute ingérence dans notre évacuation et leur ai clairement fait savoir que toute attaque se heurterait à une force écrasante pour la défense de nos militaires», a déclaré le général McKenzie. «La protection des civils américains et de nos partenaires est ma plus haute priorité et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer un retrait sûr et efficace», a-t-il ajouté.