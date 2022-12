Les tempêtes de neige provoquent le chaos dans une grande partie du pays

Les conditions climatiques extrêmes ont provoqué le chaos dans une grande partie du Canada, notamment dans l’est du pays.

D’importantes tempêtes ont contraint de nombreuses compagnies à annuler des vols et des trains. Neuf convois de VIA Rail étaient immobilisés au Québec et en Ontario, samedi.

À 14h, seulement une province et un territoire n’étaient pas touchés par un avertissement météorologique d’Environnement Canada: le Nunavut et la Nouvelle-Écosse.

Vee Grunda, une passagère coincée sans nourriture et sans eau à bord d’un train de VIA Rail à Cobourg, dit que le convoi s’est arrêté «au milieu de nulle part» vers 23h, vendredi. Finalement, les passagers, qui ont été transférés à bord d’un autre train, ont reçu une barre tendre, une bouteille d’eau tout en ayant le choix entre une tasse de café ou de thé.

Elle a indiqué que des pompiers sont venus aider les passagers à changer de train.

VIA Rail a indiqué que plus de 20 trains ont été annulés dans le corridor Québec-Windsor. Le service devrait accuser d’importants retards.

«Certains ont souffert d’une attaque d’anxiété. Certains passagers souffraient du diabète. Nous avions un bébé de deux mois, des personnes âgées, a énuméré Mme Grunda lors d’une entrevue téléphonique. VIA Rail n’a pas éteint les lumières. Personne n’a pu dormir. La situation était tendue.»

Des passagers sont même sautés du train pour aller s’aventurer à l’extérieur. «Ils tentaient d’aller dans les cours des gens, d’aller dans une rue», a mentionné Mme Grunda.

La compagnie a indiqué qu’elle avait concentré ses efforts à tenter de garder ses passagers le plus à l’aise possible compte tenu des circonstances et à les amener à destination le plus rapidement possible. «Nous faisons tous les efforts pour trouver des solutions pour atteindre les trains immobilisés», peut-on lire dans une déclaration.

Ce disfonctionnement du service chez VIA Rail a grandement déplu au ministre fédéral des Transports Omar Alghabra.

«La situation actuelle avec VIA-Rail est inacceptable. Nous sommes en contact pour régler les problèmes de manière sécuritaire. Les conditions météorologiques ont entraîné des retards dans notre système de transport et la sécurité des passagers et équipages est notre priorité», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

En Ontario, Hydro One rapportait que 69 853 clients étaient toujours privés de courant aux environs de midi. Ce nombre a grimpé à plus de 76 000 à 14h. L’entreprise a indiqué que certains clients devront patienter plusieurs jours avant d’avoir de l’électricité de nouveau.

Plusieurs aéroports ont été touchés par les tempêtes. WestJet dit avoir annulé 60 de ses 500 vols prévus samedi. La compagnie a annulé 1307 vols depuis le 18 décembre.

Dans les Maritimes

Environnement Canada prévoyait de fortes pluies et des vents puissants tout au long de la veille de Noël dans les Maritimes. La tempête pourrait atteindre Terre-Neuve-et-Labrador samedi soir.

Au nord du Nouveau-Brunswick, certaines communautés se préparaient aussi à recevoir des ondes de tempêtes, notamment au cours de la marée haute de samedi après-midi. En Nouvelle-École, des rafales ont atteint les 115 km/heure.

En fin d’après-midi moins de 35 000 clients des fournisseurs d’électricité des Maritimes étaient privés d’électricité. Ils étaient plus de 90 000 plus tôt dans la journée.

On en recensait environ 23 000 au Nouveau-Brusnwick, 9600 en Nouvelle-Écosse, 2000 sur l’Île-du-Prince-Édouard et 600 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le sud-ouest de Terre-Neuve, la ville de Port aux Basques, qui tente encore de se rétablir des effets de la tempête post-tropicale Fiona, était frappée par des inondations causées par l’onde de tempête. Le maire Brian Button a indiqué que les routes, les terrains de jeux et un parc communautaire étaient envahis par les eaux après la marée haute de samedi matin.

Fiona avait détruit une centaine de maisons à Port aux Basques en septembre.

«Aujourd’hui, quand la mer nous malmène, elle s’approche de nos maisons. Le niveau de l’eau aujourd’hui, c’était incroyable», a-t-il déclaré.