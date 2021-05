Les terrasses montréalaises s’apprêtent à rouvrir, mais le personnel manque à l’appel

MONTRÉAL — Karoline Gagnon a travaillé comme barmaid ou gérante de bar pendant 25 ans à Montréal et même si elle dit avoir souvent envisagé de changer de carrière, l’argent et la liberté que ce mode de vie lui offrait étaient trop tentants.

Mais plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19, Mme Gagnon dit qu’elle ne servira pas de boissons lorsque les terrasses des restaurants rouvriront dans la ville vendredi, suivies de celles des bars quelques semaines plus tard. La femme de 51 ans a abandonné les shooters de tequila pour les roses, les géraniums et les tulipes.

«Lorsque les bars ont fermé, j’étais si heureuse parce que j’étais tellement fatiguée», a déclaré Mme Gagnon dans une récente entrevue. «Et en plus de ça, c’était comme s’il y avait une étoile de bon augure au-dessus de ma tête: j’ai trouvé des cours du soir d’horticulture auxquels j’ai pu assister.»

Mme Gagnon fait partie des plus de 25 % des travailleurs canadiens qui ont vu leur carrière dérailler à cause de la pandémie de COVID-19, selon les données de l’agence de placement Robert Half.

Alors que les bars et les restaurants se préparent à rouvrir à Montréal, de nombreux propriétaires craignent qu’il ne reste plus assez de travailleurs dans l’industrie.

«Je n’ai pas peur que nous ne trouvions pas suffisamment de personnel ― il est certain que nous n’aurons pas suffisamment de personnel», a déclaré Peter Sergakis, président d’une association de propriétaires de bars du Québec, lors d’une récente entrevue.

Il a déclaré que ses membres ressentaient déjà une pression pour hausser les salaires, de la part des personnes restantes dans l’industrie.

M. Sergakis, président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, a déclaré que les gérants de bar, par exemple, gagnaient auparavant entre 20 et 25 $ de l’heure, mais que maintenant, beaucoup recherchent 40 $.

Mme Gagnon a déclaré qu’après la fermeture de son bar, elle s’est inscrite à un programme d’horticulture et a été embauchée dans un magasin de fleurs lorsqu’elle a terminé un stage. La musique de son nouveau lieu de travail, se dit-elle, n’est jamais trop forte.

«Je ne retournerai jamais au travail avant trois ou quatre heures du matin ― ce serait fou», a déclaré Mme Gagnon, ajoutant qu’il lui a fallu des mois pour s’habituer à se coucher tôt.

Michael O’Leary, vice-président régional chez Robert Half, a affirmé que le sondage de son agence de placement auprès de 500 travailleurs et 600 cadres supérieurs au Canada indique que jusqu’à 55 % des personnes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré que la pandémie les avait forcées à repenser leur carrière. C’est 28 % des répondants, a-t-il ajouté, qui ont déclaré que la crise sanitaire les avait incités à vouloir occuper un emploi plus important pour eux.

«Lorsque je parle à des clients et des candidats au Québec […] les gens se sont adaptés [à la pandémie] et ont choisi des cheminements de carrière différents», a déclaré M. O’Leary, qui œuvre dans le domaine de l’emploi depuis plus de 25 ans.

En mars 2020, Jonathan Frédéric travaillait dans l’un des plus célèbres restaurants de poutine de Montréal lorsque le premier ministre du Québec, François Legault, a ordonné le premier confinement. M. Frédéric, 31 ans, a expliqué que son restaurant s’était adapté aux plats à emporter, mais qu’il ne voulait pas rester en cuisine.

«Ma blonde travaille dans un centre de santé et de services sociaux et j’ai pensé qu’il ne serait pas approprié qu’elle tombe malade et contamine tout un centre pour jeunes, simplement parce que je voulais servir de la poutine», a déclaré M. Frédéric.

M. Frédéric a cependant admis qu’il avait été difficile pour lui d’imaginer travailler en dehors de la restauration.

«L’énergie, le style de vie, il est facile de se retrouver pris dans tout cela», a-t-il déclaré.

Il a pris des cours d’enregistrement sonore avec un ami qui travaille dans l’industrie de la télévision et s’est inscrit à des cours de technologie de l’information dans un cégep, a-t-il expliqué.

Il pourrait retourner dans l’industrie de la restauration ou du bar pendant qu’il poursuit sa nouvelle carrière, mais il a dit qu’il voulait se garder des portes ouvertes et qu’il recherchait la meilleure opportunité.

M. O’Leary a affirmé que l’attitude de Jonathan Frédéric reflétait un sentiment plus large chez les jeunes et que les employeurs, en particulier ceux du secteur des services, doivent être sensibles à l’humeur changeante de la main-d’œuvre. «Les gens veulent faire partie de quelque chose et s’ils se sentent investis, ils seront plus intéressés à rester», a-t-il souligné.

M. Sergakis a déclaré que pour que les restaurants et les bars de la ville survivent, ils devront rouvrir lentement et se donner le temps d’embaucher et de former du nouveau personnel.

«Ce que nous allons voir, ce sont des établissements plus petits, des horaires plus courts, des menus plus petits», a-t-il soutenu.

Et bien que l’évolution du marché du travail suscite de l’anxiété parmi les membres de son association, M. Sergakis a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour une chose: le retour des clients.

«Ceux qui vont revenir vont donner plus de pourboire, ils vont être heureux de voir ceux qu’ils n’ont pas vus depuis un moment», a-t-il déclaré.