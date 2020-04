Les Territoires du Nord-Ouest ont libéré plus tôt un petit nombre de prisonniers

YELLOWKNIFE — Les Territoires du Nord-Ouest ont libéré un petit nombre de prisonniers en raison de préoccupations concernant la propagation possible de la COVID-19 dans les prisons territoriales.

La ministre de la Justice des Territoires, Caroline Wawzonek, a décrit la démarche dans une lettre à l’avocat de la défense d’Edmonton Tom Engel. Elle précise que sept détenus — tous avec moins de trois mois à purger — ont obtenu des permissions de sortir.

La ministre Wawzonek ajoute qu’elle travaille avec les procureurs de la Couronne pour s’assurer que seuls ceux qui sont considérés comme une menace à la sécurité publique sont gardés en détention préventive. Le gouvernement et les procureurs examinent également le cas de toutes les personnes déjà en détention provisoire pour déterminer si certaines seraient éligibles à une mise en liberté provisoire ou sous caution.

La COVID-19 dans les prisons est devenue un enjeu de santé publique de plus en plus pressant à travers tout le pays, surtout depuis que des détenus au pénitencier de Port-Cartier, au Québec, ont contracté le nouveau coronavirus. À la fin de mars, des militants pour les droits des détenus demandaient la libération des délinquants non dangereux et un plan uniforme à l’échelle du pays pour protéger la santé et la sécurité des prisonniers pendant la pandémie.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a demandé début avril au Service correctionnel et à la Commission des libérations conditionnelles d’envisager la libération anticipée de certains détenus afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les pénitenciers.