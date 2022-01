Les tests rapides sont à être distribués dans les pharmacies

MONTRÉAL — Les trois millions de tests rapides promis par Ottawa sont bel et bien arrivés lundi matin à bonne heure dans les centres de distribution du Québec. La plupart devaient être transportés dans les pharmacies mardi et quelques autres mercredi.

Il faut cependant bien comprendre que ce ne sont pas trois millions de Québécois qui pourront obtenir un test, mais bien 600 000 puisqu’il y en a cinq par boîte.

«Le plan de match est respecté. Ces trois millions de tests, qui représentent 600 000 trousses de cinq tests rapides, s’ajoutent à ce qui a déjà été distribué. On sait évidemment — et c’est le message qu’on répète — que ce sont des quantités appréciées, mais insuffisantes pour être capable de répondre à la demande. On en est tous bien conscients», a expliqué Hugues Mousseau, directeur général de l’Association québécoise des distributeurs de pharmacie, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Pourtant, mardi avant-midi, Josée Lussier, pharmacienne propriétaire à Varennes, en Montérégie, était toujours dans le noir. «Là, je n’ai pas de son, pas d’image de la part de mon franchiseur. Ils ne m’ont rien écrit. D’habitude ils m’envoient un courriel la veille pour me dire que je vais recevoir une caisse et je n’ai rien reçu hier (lundi) ni aujourd’hui (mardi)», nous a-t-elle raconté.

Plusieurs arrivages à venir

Qu’à cela ne tienne, Hugues Mousseau est catégorique: tous les tests seront distribués d’ici mercredi. Cette distribution sera faite en fonction de l’achalandage des pharmacies. «L’objectif du ministère de la Santé et notre objectif c’est vraiment que les trousses rapides puissent suivre la courbe populationnelle ou les caractéristiques socio-démographiques de chacune des régions.»

Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, s’est réjoui de cet arrivage, tout en sachant que ce sera loin de répondre à la demande. Mais ce qui compte, dit-il, c’est que d’autres arrivages importants doivent suivre. «La vraie bonne nouvelle, c’est qu’il va y avoir un approvisionnement soutenu pour les prochaines semaines. Au-delà des trois millions de tests qui vont être livrés cette semaine, on prévoit un autre trois millions la semaine suivante et encore l’autre après (…). On prévoit pouvoir être capables de répondre à la demande d’ici quelques semaines, ou du moins que ça se stabilise et que la pression soit moins forte.»

Pression et charge de travail accrues

Car la pression est assez extrême, raconte Josée Lussier. «La première semaine on a offert 100 rendez-vous sur le web. Ç’a pris une minute 10 secondes et tous les rendez-vous étaient pris par des gens qui venaient de Terrebonne, de Saint-Jean-sur-Richelieu, partout.»

Or, cet afflux s’est traduit pas une charge de travail additionnelle. «On a dû ouvrir des dossiers pour chaque client qui n’était pas déjà dans nos dossiers pour pouvoir remettre les tests parce que les transactions passent par la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec).» On ne sera pas surpris que la pharmacie varennoise ait décidé «d’en mettre un peu moins en ligne et d’en donner à nos clients ici, pour essayer de favoriser les gens qui sont immunosupprimés par exemple.»

«On en demande beaucoup aux pharmaciens», estime le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Bernard Bolduc. «On leur demande de prolonger les ordonnances; on leur demande de faire plus d’activités cliniques depuis janvier 2021, avec la loi 31; on leur demande de traiter des conditions mineures, de démarrer des traitements pour des zonas soupçonnés», énumère-t-il au bout du fil.

«On est dans une ‘extra-crise’»

Il ajoute toutefois aussitôt qu’«on maque beaucoup d’infirmières, beaucoup de médecins, on en demande beaucoup à la population aussi. Les pharmaciens font leur part et devront en faire plus quand les médicaments pour la COVID vont sortir d’ici quelques semaines.»

Benoit Morin abonde dans le même sens. «On est en crise et lorsqu’on est en crise, il faut que tout le monde fasse le maximum. Les pharmaciens lèvent la main pour faire leur maximum dans la limite de leurs moyens parce qu’on est touchés aussi par les éclosions. On est dans une ‘extra-crise’ et il faut qu’on mette tous l’épaule à la roue pour y arriver.»

Il explique en effet que les pharmaciens, comme tout le monde, sont touchés par des absences de personnel importantes. «Avant la cinquième vague, il manquait environ 10 % du personnel. Il manque des pharmaciens, mais il manque surtout des assistants techniques en pharmacie et des caissiers-commis. Maintenant, avec les éclosions de la cinquième vague, toutes les pharmacies sont touchées au Québec ou presque. Mais on tient le coup. Je n’ai personne en rupture pour l’instant et je ne veux pas avoir l’air de me plaindre: les gens qui sont dans les hôpitaux vivent ça depuis deux ans.»

Il conclut qu’il «faut traverser le tunnel, mais il y a une lumière au bout qui est d’avoir un approvisionnement soutenu et ça va faire partie de nos chaînes de travail éventuellement et ça va être beaucoup plus simple pour nous.»