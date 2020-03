Les TNO et Terre-Neuve-et-Labrador se protègent aussi des Canadiens

OTTAWA — Des régions du Canada ont commencé à fermer leurs portes même aux Canadiens alors que le gouvernement fédéral tente encore de rapatrier les Canadiens à l’étranger.

Samedi matin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les Territoires du Nord-Ouest ferment leurs frontières à tout voyage non-essentiel, une décision que le gouvernement fédéral appuie.

À Terre-Neuve-et-Labrador, où on a confirmé trois cas et en soupçonne un quatrième, le gouvernement provincial a annoncé, vendredi, que tout visiteur arrivant dans la province, même d’ailleurs au Canada, devra s’imposer un isolement de 14 jours.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a recommandé aux Québécois de ne pas se déplacer d’une région de la province à l’autre. Les Québécois pourraient aussi s’inquiéter de la proximité de leur voisin ontarien qui rapporte plus que le double du nombre de cas au Québec.

La question des déplacements non essentiels à l’intérieur même du Canada se pose donc de plus en plus.

«On recommande aux gens de rester chez eux, de ne pas aller chez les voisins. Ça s’applique aux États-Unis, mais ça s’applique aussi aux provinces avoisinantes», a répondu M. Trudeau à sa sortie publique quotidienne, samedi matin.

«Il reste des gens qui ont des raisons importantes pour voyager, des raisons de famille, des raisons d’affaires. Mais si les gens peuvent garder leurs déplacements au minimum, rester chez eux, ce serait une bonne chose pour nous tous», a-t-il ajouté.

Des rapatriements compliqués

Le vol d’Air Canada qui décollait samedi du Maroc pour rapatrier des Canadiens affiche complet. C’est ce qu’a indiqué sur son compte Twitter l’ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart.

«Malheureusement il ne reste plus de places sur le vol d’Air Canada. Nous continuerons d’afficher toutes nouvelles d’autres options», a-t-elle écrit samedi matin.

Ottawa a retenu un gros-porteur d’une capacité de 450 places pour assurer ce vol Casablanca-Montréal.

En milieu d’avant-midi, heure de Montréal, l’ambassadrice redirigeait les Canadiens vers Marrakech et un comptoir de la Royal Air Maroc.

«Il reste des places sur le vol TUI (…) de Londres à Marrakech», a-t-elle écrit à nouveau sur son compte Twitter.

Des milliers de Canadiens ailleurs dans le monde cherchent à rentrer au pays. Le premier ministre a promis, une fois de plus, toute l’aide possible.

«On ne pourra pas joindre tout le monde mais on fera tout ce qu’on peut pour aider le plus de gens possible», a déclaré M. Trudeau, au micro installé devant sa résidence où il poursuit son isolement volontaire.

Ces rapatriés devront payer leur billet de retour mais Ottawa insiste auprès des lignes aériennes pour que les prix soient raisonnables.

«On va être là pour aider les compagnies aériennes, si nécessaire, pour couvrir leurs coûts pour ces vols-là», a précisé le premier ministre.

Frontière canado-américaine fermée

Depuis la première heure samedi, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, on ne laisse plus passer que ceux qui se déplacent pour des voyages essentiels.

Le Canada est donc dorénavant bouclé à tous les étrangers, à part les travailleurs étrangers temporaires qui ont des visas, y compris les travailleurs agricoles saisonniers. Les étudiants étrangers qui, aussi, ont en main des visas peuvent continuer à entrer au Canada.

Et puis, les migrants qui traversaient des États-Unis ailleurs qu’aux postes frontaliers, comme par le chemin Roxham, sont dorénavant renvoyés aux États-Unis. Cette décision a été rapidement dénoncée par Amnistie internationale. Ceci «sert simplement à alimenter davantage (…) le racisme», selon le secrétaire général de l’organisme, Alex Neve.

Nombre de cas

Au Canada, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus est maintenant de 1099, dont 13 morts.

Samedi matin, l’Ontario a annoncé qu’il en était à 377 cas, dont deux morts et six personnes guéries. Au Québec, vendredi, on avait compté 139 cas, dont un décès.

À la base militaire de Trenton où sont toujours confinés, en quarantaine, les 228 passagers rapatriés d’un bateau de croisière, le Grand Princess, on compte maintenant 13 cas confirmés de la maladie à COVID-19.

Plus de 83 000 tests ont été administrés jusqu’à maintenant au pays.