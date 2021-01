Les transporteurs aériens dénoncent la «confusion» créée par les nouvelles règles

OTTAWA — Les compagnies aériennes affirment que de nombreuses questions demeurent sans réponse quant à la décision du gouvernement fédéral d’exiger que les voyageurs revenant au Canada présentent des résultats négatifs à des tests de dépistage de COVID-19 effectués à l’étranger.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé jeudi que les voyageurs aériens à l’étranger devront présenter la preuve d’un test moléculaire négatif – connu sous le nom de test PCR, réalisé avec un écouvillon nasal – qui aura été effectué dans les 72 heures avant le départ, à moins que le test ne soit indisponible dans ce pays.

Le président et directeur général du Conseil national des lignes aériennes du Canada, Mike McNaney, dit que le ministère des Transports n’a pas encore fourni une liste des agences étrangères dont les tests sont jugés acceptables. Il ajoute que le ministère n’a pas non plus précisé comment les employés des compagnies aériennes devront déterminer si un document de test est valide.

La nouvelle mesure, qui impose une quarantaine de 14 jours au Canada quel que soit le résultat du test, causera de la «confusion» et de la «frustration» parmi les transporteurs et les passagers, selon lui.

Le vice-président d’Air Transat, Christophe Hennebelle, estime qu’Ottawa a annoncé l’exigence, qui entre en vigueur jeudi, «à l’improviste» sans consultation préalable ni avis à l’industrie.

Le ministère des Transports n’avait pas répondu à La Presse Canadienne au moment d’écrire ces lignes, lundi.

Cette nouvelle règle survient alors que le secteur aéronautique en difficulté perd des revenus à la suite d’un effondrement de la demande causé par la pandémie.

Elle entrera en vigueur dans un contexte où le gouvernement fédéral est critiqué quant à sa Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), qui permettra à des Canadiens de retour de voyage de toucher 500 $ par semaine pendant leur quarantaine de deux semaines.

Certains politiciens fédéraux et provinciaux sont parmi ceux qui ont décidé de se rendre à l’étranger pendant les Fêtes, malgré les recommandations de la Santé publique qui demandait d’éviter tout voyage non essentiel.