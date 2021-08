Les travailleurs de la santé adéquatement vaccinés à 75 % dans la moitié des régions

QUÉBEC — Les travailleurs de la santé sont adéquatement vaccinés à 75 % dans la moitié des régions administratives du Québec.

À l’échelle de la province, 77 % des travailleurs des établissements publics et privés conventionnés ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, selon une récente compilation du ministère de la Santé.

Mais les chiffres diffèrent d’une région à l’autre. Ainsi, seulement 68 % des travailleurs de la santé sont adéquatement vaccinés au Nunavik, alors que 87 % le sont dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

L’objectif du gouvernement du Québec est d’administrer deux doses du vaccin à 75 % des Québécois de 12 ans et plus d’ici le 31 août.

Les régions qui comptent les plus bas taux de pleine vaccination chez les travailleurs de la santé sont: l’Outaouais (69 %), la Mauricie-Centre-du-Québec (71 %), l’Estrie (72 %), l’Abitibi (72 %) et les Laurentides (72 %).

Ces taux concernent les employés du réseau de la santé qui travaillent dans les hôpitaux, les CHSLD, les centres jeunesse, les CLSC et ceux qui offrent des soins à domicile et dans les centres de réadaptation, notamment.

Rappelons que les employés du réseau de la santé et des services sociaux sont visés depuis avril par l’arrêté ministériel 2021-024 et doivent fournir à leur employeur une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Les travailleurs n’ayant pas reçu une dose de vaccin depuis plus de 14 jours, et ceux qui refusent de fournir une preuve de vaccination, doivent se soumettre à un dépistage préventif récurrent, soit trois fois par semaine.

En mai dernier, l’opposition libérale s’était inquiétée du peu d’intérêt pour la vaccination chez les employés des CHSLD, entre autres.

«On veut s’assurer que l’amélioration de la vaccination se reflète bien dans des endroits où ça va être d’autant plus important qu’on ne revoit pas des éclosions», soulignait la députée Marie Montpetit.

La vaccination des travailleurs de la santé a débuté en décembre 2020.

Mardi, le ministère de la Santé s’est dit somme toute «satisfait» des pourcentages, «mais nous poursuivons nos actions pour (…) qu’un maximum (de travailleurs de la santé) soient adéquatement vaccinés.

«Plusieurs initiatives locales sont déployées au sein des CISSS et des CIUSSS pour promouvoir la vaccination des travailleurs de la santé», a indiqué la relationniste Marjorie Larouche.

Aucune donnée en éducation

Par ailleurs, le ministère de la Santé confirme qu’il n’existe aucune donnée sur la vaccination des enseignants et du personnel scolaire.

À l’approche de la rentrée scolaire, et dans le contexte où une quatrième vague semble de plus en plus probable, plusieurs se demandent si les écoles seront des endroits sécuritaires.

«Après vérification (…), je vous confirme que nous n’avons pas ces chiffres parce que les salariés ne sont pas tenus d’informer leurs employeurs s’ils sont vaccinés ou non», a expliqué Mme Larouche.