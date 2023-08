Les travailleurs de la Société manitobaine des alcools en grève

WINNIPEG — Les travailleurs des magasins d’alcools du Manitoba ont entamé une grève à l’échelle de la province après la fermeture de plusieurs succursales de la société d’État, alors que les négociations contractuelles étaient au point mort.

La Société manitobaine des alcools et des loteries a annoncé la fermeture de 10 autres emplacements lundi, sept des 63 emplacements de la province restant ouverts avec des heures réduites.

Dans une déclaration, un porte-parole de la Société manitobaine des alcools et des loteries indique que les magasins encore ouverts à Winnipeg sont occupés par des employés non syndiqués «provenant de l’ensemble de la société».

«Dans les communautés situées à l’extérieur de Winnipeg, notre objectif est de veiller à ce que quelques Liquor Marts sélectionnés conservent les stocks nécessaires pour servir nos clients et nos partenaires commerciaux», précise la déclaration, ajoutant que les services de distribution sont affectés par la grève et que les magasins peuvent être temporairement en rupture de stock pour certains produits.

La grève n’affecte pas les opérateurs privés tels que les vendeurs de bière, les magasins de vin de spécialité et de nombreux points de vente d’alcool en milieu rural.

Les travailleurs organisent des grèves de courte durée depuis juillet, mais ont décidé d’intensifier leurs efforts après que la Société manitobaine des alcools et des loteries n’a pas répondu à leurs demandes.

Quelque 1400 travailleurs protestent contre les négociations contractuelles et sont sans convention collective depuis plus d’un an.

Kyle Ross, qui est président du syndicat des employés du gouvernement et des sociétés publiques du Manitoba, affirme que la grève des travailleurs se poursuivra dans un avenir prévisible.

«La grève n’a jamais été hors de propos, mais j’espérais que nous pourrions résoudre ce problème avant d’en arriver là», a-t-il déclaré.

«Cela aurait pu être évité si le gouvernement et l’employeur avaient présenté une offre juste et raisonnable que nos membres peuvent accepter. C’est vraiment frustrant de devoir pousser si fort pour obtenir quelque chose qui soit juste et raisonnable», a-t-il ensuite déploré.

M. Ross a rapporté que la dernière offre de contrat était de quatre ans et comprenait des augmentations de salaire de 2% chaque année, en plus quelques ajustements salariaux pour compenser l’augmentation du salaire minimum à 15,30 $ l’heure à l’automne.

Il a déclaré que cela ne suffisait pas pour suivre l’inflation, ajoutant qu’il ne reconnaissait pas ce à quoi les travailleurs étaient confrontés pendant la pandémie de COVID-19 et un pic antérieur de vols qualifiés qui avait conduit à une sécurité accrue dans tous les magasins gérés par le gouvernement.

«La Société manitobaine des alcools et des loteries est une société très rentable. Elle peut se permettre des augmentations salariales justes et raisonnables pour ses travailleurs», estime M. Ross.

Pour le moment, la Société manitobaine des alcools et des loteries n’a pas répondu à une demande pour commenter l’affaire.

Un conciliateur a rencontré la société d’État mardi et M. Ross s’attend à ce que des réunions se tiennent tout au long de la semaine.

«Nous sommes prêts à nous rencontrer tous les jours. Notre objectif est de parvenir à une entente, a affirmé le porte-parole syndical. Personne ne veut être en grève. Nos travailleurs ne veulent pas être en grève, mais ils savent qu’ils doivent le faire. Ils se battent pour l’équité».