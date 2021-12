Les travailleurs doivent être avertis du danger lors du nettoyage des inondations

VICTORIA — Les entreprises de réparation et les entrepreneurs de la Colombie-Britannique qui sont sur le point de contribuer au lancement d’un effort massif de nettoyage des dommages causés par les inondations doivent être conscients des risques et des dangers que leur travail pourrait présenter pour les employés, estime l’organisme de protection des travailleurs de la province.

Le directeur principal des services de prévention de WorkSafeBC, Barry Nakahara, a rappelé mardi que les risques peuvent varier en fonction des dommages causés par les inondations et les glissements de terrain, mais les problèmes potentiels comprennent les matériaux de construction avec de l’amiante, la contamination chimique ou biologique, les dommages structurels ou électriques et les carcasses d’animaux.

De nombreuses maisons, fermes et infrastructures dans le sud de la Colombie-Britannique ont été endommagées ou détruites lors d’une série de rivières atmosphériques qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, coupant les voies de transport, submergeant les exploitations agricoles et forçant des milliers de personnes à évacuer leurs maisons.

«Les employeurs ont l’obligation de garantir des lieux de travail sains et sûrs», a souligné M. Nakahara dans une entrevue. «Alors que nous nous engageons dans cet effort de nettoyage, de récupération et de reconstruction, il va être très important pour eux de vraiment réfléchir aux risques qui existent et aux dangers auxquels mes travailleurs vont être exposés pendant que je poursuis ce travail».

Les employeurs sont tenus de procéder à des évaluations des risques pour identifier les dangers sur le lieu de travail et la façon dont ils pourraient mettre les employés en danger, a soutenu WorkSafeBC dans un communiqué de presse, mardi.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a indiqué que les eaux de crue se retiraient et que les travaux de réparation commenceront avec des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et des équipes spécialisées du Service des incendies de la Colombie-Britannique.

M. Farnworth devait se rendre à la ville de Merritt mardi, mais a annulé son voyage en raison de difficultés météorologiques. Les 7 000 résidents de Merritt ont reçu l’ordre d’évacuer la ville le mois dernier après la défaillance de son réseau d’égouts et d’eau.

M. Farnworth était à Princeton et dans les collectivités environnantes la semaine dernière, où il a observé les dommages causés par les inondations et les premiers efforts de nettoyage et de reconstruction.

Plus tard mardi, le ministère des Transports a annoncé la réouverture complète de l’autoroute 1 entre Abbotsford et Hope.

Le ministère a précisé dans un communiqué que deux voies de circulation séparées étaient ouvertes dans chaque direction, améliorant ainsi la circulation entre le Lower Mainland et l’autoroute 3, puis vers l’intérieur de la province.

Le ministère a précisé que la réouverture complète de l’autoroute a eu lieu après le nettoyage, les réparations et les évaluations techniques de celle-ci. Cela signifie également que la gestion de la circulation à double sens dans la région de Bridal Falls n’est plus nécessaire.

M. Nakahara a souligné qu’il ne pouvait pas estimer l’ampleur de la tâche à venir, mais a suggéré que les entreprises de réparation et les entrepreneurs examinent de nombreux exemples d’efforts de rétablissement post-catastrophe, notamment celui de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans en 2005.