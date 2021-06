Les travailleurs syndiqués d’Exceldor acceptent le projet de règlement

SAINT-ANSELME, Qc — Le conflit de travail chez Exceldor prend fin.

Les syndiqués de l’abattoir ont accepté samedi à 66% le projet de règlement soumis par les médiateurs-conciliateurs du ministère du Travail.

Les quelque 550 travailleurs d’Exceldor, à Saint-Anselme, auront une nouvelle convention collective d’une durée de six ans qui sera rétroactive au 1er août 2020.

«Dès la signature de cette entente, l’employeur s’engage à faire de la sensibilisation auprès de ses contremaîtres visant à assurer une gestion plus équitable de la discipline. Par ailleurs, le syndicat et l’employeur ont convenu de travailler de concert avec le MTESS sur une base régulière pour rétablir de meilleures relations de travail», a indiqué dans un communiqué le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ.

Les syndiqués du transformateur de poulet dans la région de Chaudière-Appalaches étaient en grève depuis le 23 mai.