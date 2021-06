Les travaux sur l’édifice du Centre du Parlement devraient coûter jusqu’à 5 G$

OTTAWA — Les responsables fédéraux affirment que le projet majeur de restauration de l’édifice du Centre du Parlement coûtera jusqu’à 5 milliards $ et se poursuivra au moins jusqu’en 2030.

Selon Services publics et Approvisionnement Canada, les travaux dans l’enceinte traditionnelle de la Chambre des communes devraient se terminer avant 2032, avec une facture comprise entre 4,5 et 5 milliards $.

Les responsables disent que les députés, qui légifèrent dans l’édifice de l’Ouest depuis 2019, lorsque les travaux sur l’édifice du Centre se sont intensifiés, ne retourneront pas dans leur environnement de fouilles gothiques victoriennes tant que les tests sur les chambres et les salles de comité ne seront pas terminés après la construction.

Le gouvernement prévoit que la refonte sur une décennie créera 70 000 emplois à travers le pays, y compris les plus de 1500 travailleurs de la construction attendus quotidiennement sur place dans les années à venir.

L’édifice du Centre, qui comprend l’emblématique Tour de la Paix, est maintenant recouvert d’un échafaudage et soutenu par une paire de grues alors que les travaux se poursuivent sur ce que les responsables décrivent comme le «projet de réhabilitation du patrimoine le plus grand et le plus complexe jamais entrepris au Canada».

La restauration du bâtiment vieux de 94 ans comprendra des travaux de démolition, la réduction des matières dangereuses et des efforts pour moderniser le bâtiment conformément aux normes d’efficacité énergétique, d’accessibilité et de sécurité du 21e siècle.