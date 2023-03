Les trois hommes qui ont été tués dans l’avalanche en C.-B. étaient des Allemands

INVERMERE, C.-B. — Les trois hommes qui ont perdu la vie dans l’avalanche mercredi dans le sud-est de la Colombie-Britannique ont été identifiés comme étant des citoyens allemands.

Selon l’agence de presse allemande «Deutsche Presse-Agentur», le maire de la municipalité d’Eging, à l’est de Munich, a confirmé que les trois hommes étaient originaires d’Allemagne.

Le maire Walter Bauer a déclaré à l’agence de presse que deux d’entre eux résidaient dans sa petite ville de Bavière et que l’autre homme était de Munich.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, neuf visiteurs étrangers et leur guide canadien ont été engloutis par l’avalanche, mercredi. La police n’a pas dévoilé les nationalités ou les villes natales des six visiteurs qui ont survécu.

Avalanche Canada a mis en garde contre un manteau neigeux extrêmement instable sur la majeure partie de la Colombie-Britannique cette saison.

L’organisme non gouvernemental sans but lucratif a décrit l’événement de mercredi comme une avalanche de «classe 3», ce qui signifie qu’elle était suffisamment importante pour détruire un bâtiment et sectionner des arbres.

Il s’agit d’ailleurs de la sixième avalanche mortelle en Colombie-Britannique depuis le début de la saison, en novembre. Le bilan total atteint maintenant 12 morts dans cette province.