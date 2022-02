Les trois provinces des Maritimes ont réussi à inverser le déclin démographique

HALIFAX — Les trois provinces des Maritimes ont largement réussi, au cours des cinq dernières années, à inverser un déclin de la population qui durait depuis des décennies, en partie grâce à un afflux constant de Canadiens d’autres provinces, surtout de l’Ontario et de l’Alberta, indique le plus récent recensement quinquennal de 2021.

Pour la première fois depuis les années 1940, les Maritimes ont connu une croissance plus rapide que les provinces des Prairies entre 2016 et 2021.

Au cours des cinq dernières années, la population de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 8 % – son taux de croissance démographique le plus élevé jamais enregistré – pour atteindre 154 331 habitants en 2021.

À ce rythme, l’Île-du-Prince-Édouard était la province canadienne à la croissance la plus rapide, même si le territoire du Yukon occupait la première place dans l’ensemble, avec un taux de croissance de 12,1 %.

Pendant ce temps, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont connu entre 2016 et 2021 leur croissance la plus rapide depuis le début des années 1970. La population de la Nouvelle-Écosse a augmenté de 5 %, pour atteindre 969 383 habitants, et le Nouveau-Brunswick a affiché une augmentation de 3,8 %, pour atteindre 775 610 habitants.

En revanche, la population de Terre-Neuve-et-Labrador a diminué de 1,8 %, pour s’établir à 510 550 habitants, principalement en raison de la chute des prix du pétrole et de la fin de certains mégaprojets au cours des dernières années, explique Patrick Brannon, chercheur principal au Conseil économique des provinces de l’Atlantique, un organisme indépendant. À part les Territoires du Nord-Ouest, Terre-Neuve-et-Labrador a été la seule province à afficher un déclin démographique entre 2016 et 2021.

Immigration en croissance

Patrick Brannon estime que les chiffres de Statistique Canada illustrent un renversement pour les Maritimes, une région qui était autrefois célèbre pour perdre régulièrement trop de ses jeunes gens au profit d’autres provinces.

Selon lui, de plus en plus de gens, en particulier dans la seconde moitié de 2020 et la première moitié de 2021, cherchent à sortir des grandes villes et à venir s’installer dans des endroits plus petits pour avoir plus d’espace et des coûts de logement plus abordables. Et la pandémie, selon lui, a accéléré certaines de ces tendances.

Les nouveaux chiffres du recensement montrent également que les provinces des Maritimes ont réussi à attirer un plus grand nombre d’immigrants d’autres pays. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont accueilli un nombre record d’immigrants entre 2016 et 2021, la grande majorité arrivée avant la pandémie.

À Halifax, la plus grande ville du Canada atlantique, le maire Mike Savage n’a pas besoin des chiffres du recensement pour affirmer que les Maritimes sont devenues un pôle d’attraction. «Nous voyons venir ici des gens plus jeunes», a-t-il déclaré. Il souligne qu’au cours des deux dernières années, presque tous les nouveaux résidants de Halifax sont arrivés d’autres régions du Canada.

En relativement peu de temps, Halifax est devenue une plaque tournante technologique à la mode qui a du mal à suivre le rythme de la demande de logements, a déclaré le maire Savage.