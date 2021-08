Les trois quarts des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés

HALIFAX — Alors que trois personnes étaient hospitalisées lundi au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19, dont l’une aux soins intensifs, la province se félicitait d’avoir atteint le seuil de 75 % de citoyens admissibles qui sont maintenant pleinement vaccinés.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, s’est réjouie de «cette nouvelle extrêmement encourageante», qui devrait remplir de fierté la population du Nouveau-Brunswick, a-t-elle dit. On indiquait aussi que 84,4 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu une dose du vaccin.

La Santé publique a signalé 17 nouveaux cas de COVID-19 samedi, 10 nouveaux cas dimanche et 12 autres lundi, pour un total de 39 nouveaux cas sur une période de trois jours, et un bilan de 160 cas actifs dans cette province. On a signalé 17 nouveaux cas dans la région de Fredericton, 10 dans la région d’Edmundston et deux dans la région de Campbellton, huit dans la région de Moncton et un dans chacune des régions de Saint-Jean et de Bathurst.

Depuis le 1er juillet, 90 % des personnes infectées au Nouveau-Brunswick n’étaient pas pleinement vaccinés, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russel. Elle a soutenu lundi que c’est grâce à un taux de vaccination élevé que la province a pu contenir jusqu’ici le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19.

Les autorités ont également précisé lundi que plus de 6000 doses du vaccin avaient été administrées dans la province pendant la fin de semaine, dont 2000 premières doses. On indique aussi que les demandes de rendez-vous pour la vaccination sont à la hausse, en particulier chez les 12-17 ans et les 18-30 ans – et que l’affluence aux cliniques de vaccination sans rendez-vous est élevée.

Par ailleurs, puisque Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin Moderna pour les jeunes de 12 ans et plus, les enfants au Nouveau-Brunswick qui auront 12 ans cette année seront admissibles à ce vaccin dès mardi. Auparavant, seul le vaccin Pfizer-BioNTech était approuvé pour les 12-18 ans.

Les autres provinces de l’Atlantique

En Nouvelle-Écosse, on signalait lundi 31 nouveaux cas de COVID-19 depuis le week-end, dont 26 dans la zone centrale de la province, qui comprend Halifax, trois dans la zone nord et deux dans la zone ouest.

Dans la zone centrale, au moins 14 des nouveaux cas sont liés aux voyages, huit sont des contacts étroits de cas déjà connus et les quatre autres font l’objet d’une enquête. La province comptait lundi 71 cas actifs de la maladie, mais aucune hospitalisation liée à la COVID-19.

La médecin-hygiéniste en chef adjointe de la Nouvelle-Écosse, Shelley Deeks, a rappelé que les autorités s’attendaient à une augmentation du nombre de cas, comme dans d’autres provinces, mais elle a martelé que les résidents devaient continuer à respecter les mesures sanitaires.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait lundi neuf nouveaux cas de COVID-19 depuis le dernier bilan. Selon les autorités, sept des neuf nouveaux cas sont liés entre eux, dans la région sanitaire de l’ouest, et la source fait toujours l’objet d’une enquête. Il y avait un nouveau cas dans chacune des zones «est» et «centrale».

Terre-Neuve-et-Labrador comptait lundi 21 cas actifs signalés, mais aucune hospitalisation liée à la COVID-19. On indique aussi que près de 75 % des Terre-Neuviens admissibles sont maintenant pleinement vaccinés.

Les responsables annoncent qu’étant donné qu’une «bonne partie» des citoyens de la province ont donc été vaccinés, chaque personne identifiée comme un «contact étroit» d’un cas déclaré recevra des instructions d’isolement qui dépendront spécifiquement de son statut vaccinal.