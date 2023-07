Les Ukrainiens au Canada pourront demander la résidence permanente cet automne

OTTAWA — Le gouvernement canadien a annoncé samedi les détails de sa nouvelle voie d’accès très attendue qui permettra aux Ukrainiens qui ont fui l’invasion de leur pays par la Russie de demander la résidence permanente au Canada à partir de cet automne.

Par voie de communiqué, Ottawa a indiqué que les Ukrainiens qui ont fui les combats et qui souhaitent rester au Canada pourront demander la résidence permanente à compter du 23 octobre, à condition qu’ils aient déjà le statut de résident temporaire et qu’au moins un membre de leur famille soit au Canada.

Les personnes admissibles sont les époux, les conjoints de fait, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs et les enfants ou petits-enfants ukrainiens d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent.

Cette annonce est survenue au même moment où un autre programme, qui offrait des visas d’urgence temporaires aux Ukrainiens fuyant l’invasion russe, a officiellement pris fin.

Les Ukrainiens et les membres de leur famille pourront toujours demander de venir au Canada via un visa de résident temporaire, mais ils devront le faire en utilisant les mesures d’immigration préexistantes.

Le visa d’urgence était disponible pour un nombre illimité d’Ukrainiens et leur permettait de travailler et d’étudier au Canada pendant trois ans en tant que résidents temporaires, plutôt que réfugiés. Selon le gouvernement, il a permis à plus de 166 000 Ukrainiens d’obtenir un visa.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a fait savoir que les Ukrainiens titulaires d’un visa auront jusqu’au 31 mars 2024 pour se rendre au Canada dans le cadre des mesures spéciales temporaires.