Les Ukrainiens célèbrent le dimanche des Rameaux dans une laure au cœur d’un conflit

KIEV, Ukraine — Branches de saule à la main, les Ukrainiens ont célébré le dimanche des Rameaux dans le site orthodoxe le plus vénéré du pays qui a été au cœur d’un conflit religieux parallèle à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Des dizaines de fidèles ont rempli l’église-réfectoire Saint-Antoine-et-Théodose située à l’intérieur de la laure de Kyiv-Petchersk. Beaucoup d’autres ont attendu dehors dans la cour tentaculaire et ont observé le service.

L’occasion marque le premier service religieux important à se tenir dans le complexe après l’ordre d’expulsion du 29 mars lancé par le gouvernement ukrainien contre les moines orthodoxes y résidant en raison de leurs liens présumés avec la Russie. Les moines avaient refusé de quitter les lieux avant la date limite d’expulsion.

Le service de dimanche était paisible avec une certaine présence policière aux entrées du complexe.

Le site, également connu sous le nom de laure des Grottes, abrite une église, des bâtiments monastiques et des musées. Ses sections les plus anciennes remontent à l’aube du christianisme il y a un millénaire. Une laure est un monastère orthodoxe.

Le complexe appartient au gouvernement ukrainien et l’agence d’État qui supervise la propriété a informé l’Église orthodoxe ukrainienne en mars qu’elle mettait fin à son bail. Cette décision intervient dans le cadre d’une répression plus large contre l’Église orthodoxe ukrainienne en raison de ses liens historiques avec l’Église orthodoxe russe, dont le chef, le patriarche Cyrille, a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Après le service, le métropolite Épiphane, chef de l’Église orthodoxe pro-Kyiv d’Ukraine, a béni les fidèles devant les portes de l’église avec de l’eau bénite.

Les fidèles ont salué l’ordre d’expulsion.

«Je suis très heureuse que cela se produise enfin, que la laure de Kyiv-Petchersk soit débarrassée de ses racines moscovites et qu’elle soit renouvelée et revienne à la vie, a déclaré Yulia Sencuk, s’exprimant devant l’église. Par ces événements mêmes, nous sommes plus susceptibles de nous rapprocher de notre victoire.»

Le dimanche des Rameaux marque le dernier dimanche avant Pâques et marque le début d’une semaine sainte de prière et de réflexions pour les chrétiens. La journée célèbre l’entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, où l’on pense qu’il a été accueilli avec des feuilles de palmier sur la route. Les églises orthodoxes utilisent des dates de référence différentes pour calculer la date de Pâques, qui se tient cette année le 16 avril, et peut parfois être jusqu’à quatre semaines plus tard que la fête marquée par d’autres branches du christianisme.

Au lieu de tenir les palmes symboliques, beaucoup tenaient des branches de saule dimanche, conformément à la tradition ukrainienne.

Autant des membres des forces armées ukrainiennes que des civils étaient présents pour marquer l’occasion dans l’église.

«C’est une fête très importante pour moi parce que c’est notre tradition, et il s’agit de notre paix, de notre indépendance, de notre croyance en Dieu, en la paix, en notre… victoire», a témoigné Irina, une militaire présente. Elle a parlé à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué, comme le veulent les protocoles de l’armée.