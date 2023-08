Les universités ontariennes resserrent la sécurité après l’agression de Waterloo

TORONTO — Plusieurs universités ontariennes suppriment de leurs sites internet publics, par mesure de sécurité, le lieu précis où se donnent les cours, alors que les autorités semblent s’impliquer davantage pour prévenir le harcèlement et les crimes haineux sur les campus.

Ces mesures font suite à la triple agression au couteau survenue en juin lors d’un cours sur l’identité de genre à l’Université de Waterloo, que la police a qualifiée de crime haineux.

Depuis cette agression, l’Université de Waterloo n’indique plus sur internet le lieu des cours et le nom des professeurs, et plusieurs autres établissements postsecondaires ont fait de même ou envisagent de le faire.

À Toronto, l’Université York et l’Université de Toronto ont déclaré qu’elles ne publieraient plus sur internet l’emplacement des cours.

L’Université métropolitaine n’identifie sur internet que le pavillon où se donne le cours, «pour aider les étudiants à planifier leurs horaires en tenant compte du temps de déplacement», a écrit un porte-parole dans un communiqué.

L’Université de Guelph, quant à elle, a déclaré qu’elle était en train de supprimer sur internet des informations comme l’emplacement des cours et le nom des professeurs.

L’Université McMaster, à Hamilton, a indiqué que les noms des professeurs ne sont pas publiés, tandis que les numéros des salles de tous les cours du programme de genre et de justice sociale ont été supprimés des pages publiques.

Les universités Western, Queen’s, Carleton, Trent et Laurier ont toutes déclaré qu’elles révisaient leurs pratiques de sécurité actuelles, notamment en envisageant de retirer certaines informations du domaine public.

L’agression à l’Université de Waterloo, qui a fait trois blessés — une professeure et deux étudiants —, a suscité des débats plus larges sur la sécurité du campus, les menaces et le harcèlement.

Le président de la Confédération ontarienne des associations de professeurs d’université, qui représente 17 000 professeurs et bibliothécaires, affirme que des extrémismes en ligne racistes, antiféministes, anti-LGBTQ et ayant d’autres motivations haineuses sont observés sur les campus universitaires et dans les cours qui explorent les questions sociales et de genre.

«Ces cours eux-mêmes sont devenus un paratonnerre en termes de haine et d’extrémisme en ligne, en particulier», a ajouté Nigmendra Narain, qui est aussi professeur à Western.