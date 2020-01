Les urgences dépassent leur capacité d’accueil presque partout au Québec

Les urgences débordent dans plusieurs hôpitaux à travers le Québec, en cette fin de période des Fêtes.

Le taux d’occupation des civières dépasse leur capacité dans la plupart des régions administratives. La situation est particulièrement critique dans les couronnes nord et sud de Montréal.

D’après les données disponibles sur le portail Index santé en fin d’avant-midi samedi, les taux d’occupation des civières atteignaient 162 % en Montérégie, 152% dans les Laurentides et 184 % dans Lanaudière.

Du côté de Laval, l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé affichait un taux de 165%.

À Montréal, la moyenne s’établissait à plutôt à 129 %, avec un total de 49 patients attendant sur une civière depuis plus de 48 heures à travers la métropole. Parmi les plus fort taux d’occupation figurent ceux de l’Hôpital général Juif à 206 %; de l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, à 200 %; et de l’Institut Douglas, spécialisé en santé mentale, à 233 %.

Sur le territoire de la Capitale-Nationale, les pires taux d’occupation — variant de 100 à 149% — étaient relevés à l’Hôtel-Dieu de Québec, à l’Hôpital du Saint-Sacrement, à l’Hôpital Saint-François-d’Assise, au Centre hospitalier de l’Université Laval, à l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré et à l’Hôpital de L’Enfant-Jésus.

Dans un communiqué publié au début de la période des Fêtes, les établissements de santé et de services sociaux de Montréal avaient invité la population à se faire diriger vers les ressources appropriées par les infirmières d’Info-Santé, joignables au 811, plutôt que de se rendre immédiatement à l’urgence.

La période allant de la fin décembre au début janvier, avec ses nombreuses réjouissances, est propice à la propagation de la grippe et de la gastro-entérite — des maux qui peuvent plus souvent qu’autrement être soignés à la maison, avait-on rappelé.