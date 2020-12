Les vaccins alimentent l’optimisme des Canadiens, selon un sondage

Une très majorité de Canadiens se disent optimistes en vue de la nouvelle année en raison de l’arrivée des nouveaux vaccins, indique un sondage réalisé en ligne.

Selon ce sondage réalisé par la firme Léger pour l’Association d’études canadiennes, 70 % des personnes interrogées exprimaient un certain optimiste pour l’année 2021. Quinze pour cent des répondants se disaient même très optimistes.

À l’opposé, 10 % des répondants affichent un certain pessimisme à cause des vaccins. Cinq pour cent se sentent très pessimistes.

Ce sont les répondants québécois qui voient un avenir plus rose en 2021: 87% d’entre eux disent être optimistes, comparativement à 84 % dans le reste du Canada.

Les plus optimistes sont ceux qui sont aussi les plus susceptibles à se faire vacciner lorsque cela sera possible.

Pas moins de 88 % d’entre eux disent qu’ils recevront le vaccin, contre 72 % des plutôt optimistes, 25 % des pessimistes et à peine un peu plus de 6 % des très pessimistes.

Le sondage a interrogé 1528 adultes canadiens du 11 au le 13 décembre. Selon les normes généralement acceptées de l’industrie du sondage, les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur, car ils n’échantillonnent pas la population au hasard.