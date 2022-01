Les véhicules utilitaires sport ont la cote chez les voleurs au Québec

MONTRÉAL — Signe que les véhicules utilitaires sport (VUS) gagnent en popularité auprès des consommateurs québécois, ils deviennent aussi la cible préférée des voleurs, selon un palmarès des dix voitures les plus dérobées au Québec l’an dernier.

Plus de la moitié des quelque 5100 autos chipées en 2021 sont des VUS, d’après les données de la plateforme permettant de comparer des produits financiers et de l’assurance, HelloSafe.

C’est d’ailleurs un VUS qui remporte la palme du véhicule le plus fauché l’an dernier, selon la compilation de HelloSafe. Il s’agit du Honda CR-V 2018, suivi en deuxième et troisième place de camionnettes Ford 2019 et du VUS Lexus NX 2019.

Plusieurs modèles de Honda et de Toyota figurent aussi au palmarès, dont la Civic 2019, l’Accord 2018 ainsi que le Highlander 2017 et la Corolla 2017. Le RX 2016 de Lexus ferme le classement.

La plateforme web s’est basée sur les données du Bureau de l’assurance du Canada (BAC), d’Équité Association et de Statistique Canada pour réaliser son palmarès.

Dans son analyse, HelloSafe a aussi indiqué que le Québec est moins touché par le phénomène des vols de voitures que l’Ontario et l’Alberta.

La Belle province a un taux de 5,9 de véhicules usurpés pour 10 000 habitants contre 7,3 pour sa voisine ontarienne et de 13,1 pour l’Alberta, la province la plus affectée.

Dans l’ensemble du pays, environ 80 000 autos ont été dérobées en 2021, un fléau qui coûte annuellement au public et aux assureurs près d’un milliard de dollars, selon le BAC.

Au Québec, le nombre de vols perpétrés est resté assez similaire par rapport à 2020, mentionne HelloSafe.

Conseils de prévention

La Sûreté du Québec (SQ) donne quelques conseils pour prévenir les vols. Verrouiller ses portières et le coffre arrière, retirer la clé du contact, ainsi que remonter les fenêtres l’été au moment de quitter la voiture sont quelques trucs de base qui peuvent tout de même faire la différence.

«Il y a une bonne proportion de vols où lorsqu’on rencontre le propriétaire ou que l’on retrouve le véhicule, on s’aperçoit que certaines mesures préventives auraient pu être prises, que ce soit au niveau du verrouillage ou quelqu’un qui avait laissé des documents importants ou une mallette visible dans le véhicule», indique la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole à la SQ.

«Dans d’autres cas, ça peut être différent, on a des voleurs qui sont assez sophistiqués. Mais ces conseils peuvent éviter d’être une proie facile», précise-t-elle.

La sergente Bilodeau rappelle que laisser sans surveillance son véhicule sans avoir enlevé la clé du contact et verrouillé les portières représente une infraction au Code de la sécurité routière pouvant entrainer une amende d’une centaine de dollars.

La SQ recommande aussi d’éviter de laisser des objets de valeur pouvant attirer l’œil des voleurs, qui risquent ensuite de partir avec la voiture. Il est également préférable de ranger tous documents, colis ou sacs.

La SQ conseille également d’éteindre les fonctions Bluetooth et Wi-Fi des appareils pour éviter que les voleurs captent leur signal et puissent ensuite parvenir à déverrouiller les portières.

Si possible, il est suggéré de stationner la voiture dans un endroit bien éclairé ou achalandé pour créer une forme de surveillance.

Le BAC détaille que les vols de voitures sont commis pour différentes raisons telles que pour la revente à l’étranger ou auprès de consommateurs qui ne se doutent de rien, pour se rendre quelque part ou pour commettre d’autres crimes.

