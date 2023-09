Les ventes au détail en hausse de 0,3 % en juillet, selon Statistique Canada

OTTAWA — Statistique Canada indique que les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 66,1 milliards $ en juillet, grâce à la vigueur des ventes dans les supermarchés et les épiceries.

Cependant, l’organisme fédéral affirme que ses premières estimations pour le mois d’août suggèrent que les ventes au détail ont chuté de 0,3 % pour ce mois, tout en prévenant que ce chiffre serait révisé.

Pour juillet, Statistique Canada indique que les ventes des détaillants d’aliments et de boissons ont augmenté de 1,3 %. Dans les supermarchés et autres détaillants d’alimentation, à l’exception des dépanneurs, elles ont augmenté de 1,5 %, tandis que les détaillants de bière, de vin et de spiritueux ont enregistré une hausse de 1,3 %. Les ventes des détaillants de marchandises générales ont augmenté de 1,8 %.

Pendant ce temps, les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont chuté de 1,6 %, la première baisse en quatre mois, les ventes des concessionnaires de voitures neuves ayant chuté de 1,7 % et celles des concessionnaires de voitures d’occasion, de 3,1 %.

Les ventes au détail de base – qui excluent les stations-service et les vendeurs de carburant ainsi que les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – ont augmenté de 1,3 % en juillet.

En termes de volume, les ventes au détail ont chuté de 0,2 % en juillet.