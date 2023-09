Les ventes d’énergie solaire et de voitures électriques donnent espoir pour le climat

La marge de manœuvre pour limiter le réchauffement d’origine humaine à un seuil convenu à l’échelle mondiale se rétrécit, mais reste possible en raison de l’énorme croissance des ventes d’énergie solaire et de véhicules électriques dans le monde, soulève mardi un rapport.

Au cours des deux dernières années, le rythme de développement de l’énergie solaire et des ventes de véhicules électriques a été conforme aux objectifs de réduction des émissions qui contribueront à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA), établie à Paris.

Il demeure que l’énergie renouvelable doit tripler d’ici 2030, la vente de véhicules électriques doit augmenter beaucoup plus fortement – 70 % de toutes les ventes de véhicules contre 13 % actuellement – et les émissions de méthane du secteur énergétique doivent diminuer de 75 % si le réchauffement climatique doit être limité à l’objectif de l’Accord de Paris. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, jusqu’à 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone à court terme.

Les investissements dans l’action climatique doivent également augmenter, passant de 1800 milliards $ en 2023 à 4500 milliards $ par an d’ici le début des années 2030, indique le rapport.

«Le climat mondial continue de changer à une vitesse effrayante», a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie lors d’un événement de presse en ligne, mais «il y a des raisons légitimes d’espérer. L’augmentation spectaculaire des énergies propres laisse la porte encore ouverte.»

Le rapport révèle que la capacité d’énergie solaire a augmenté de près de 50 % au cours des deux dernières années et que les ventes de voitures électriques ont augmenté de 240 %.

Mais les émissions de dioxyde de carbone du secteur énergétique – qui comprend la production de charbon, de pétrole et de gaz – restent extrêmement élevées, atteignant un nouveau record de 37 gigatonnes l’année dernière.

«Au lieu de commencer à baisser comme prévu dans notre rapport de 2021, la demande de combustibles fossiles a augmenté», indique le rapport, soulignant l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que le manque d’investissements dans les chaînes d’approvisionnement en énergie propre pour expliquer la croissance des combustibles polluants.

Ne pas accroître l’ambition de réduire les émissions créerait des risques climatiques supplémentaires et rendrait la réalisation de l’objectif de 1,5 degré Celsius dépendant d’un déploiement massif de technologies d’élimination du carbone qui sont coûteuses et n’ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle.

Près de cinq gigatonnes de dioxyde de carbone devraient être éliminées de l’atmosphère chaque année au cours de la seconde moitié de ce siècle si les pays ne réduisent pas de manière draconienne leurs émissions aux niveaux recommandés, selon l’Agence internationale de l’énergie.

«Les mesures que nous devons prendre maintenant sont de plus en plus massives, et il n’y a plus de répit dans le plan», a déclaré Dave Jones, analyste en énergie au groupe de réflexion climatique Ember, établi à Londres.

Tripler les énergies renouvelables d’ici 2030 et rendre l’énergie plus efficace afin qu’elle émette moins de CO2 sont des objectifs que les hôtes du prochain sommet mondial sur le climat à Dubaï ont également fixés pour les prochaines négociations. La Conférence des parties sur les changements climatiques (COP 28) aura lieu à Dubaï du 30 novembre en 23 décembre.

«Il appartient désormais aux gouvernements de tenir leurs promesses», a affirmé M. Jones.