Les vents violents causent plusieurs pannes d’électricité dans les Maritimes

HALIFAX — Plus de 86 000 foyers et entreprises de la Nouvelle-Écosse étaient privés d’électricité jeudi matin après le passage d’une importante tempête automnale.

Vers 9 h jeudi matin, plus de 8000 foyers et entreprises étaient par ailleurs sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard, et 7000 clients d’Énergie NB étaient privés de courant dans le centre et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

Une bande de fortes pluies et de vents violents a fait tomber des lignes électriques de Yarmouth jusqu’au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

Des pannes majeures ont été signalées dans les communautés d’Amherst et de Bridgewater, Dartmouth, Port Hawkesbury, Truro et Stellarton.

À l’aéroport international Stanfield, de Halifax, on a enregistré une rafale de 92 km/h. Le vent était encore plus fort dans certaines parties du Cap-Breton, avec des rafales atteignant 107 km/h à Eskasoni et 103 km/h à Grand Étang.

Nova Scotia Power a activé son centre des opérations d’urgence à 8 h jeudi.

«Nous avons plus de 300 travailleurs sur le terrain qui rétablissent le courant pour les clients de toute la province», a indiqué le porte-parole de Nova Scotia Power, Sean Borden.