Les vents violents provoquent 380 000 pannes d’électricité au Québec

MONTRÉAL — Près de 380 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant dimanche matin à la suite de vents forts qui ont soufflé au cours des dernières heures sur le sud de la province.

La grande majorité des pannes étaient situées en Montérégie, avec 112 261 clients touchés, selon un bilan de la société d’État publié peu après 6 h.

Les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais suivaient avec respectivement 65 975, 44 381 et 38 744 clients touchés. À Montréal, ils étaient 27 737, et à Laval 25 384.

Environnement Canada a retiré en cours de nuit l’essentiel de ses avertissements météorologiques au Québec. Des secteurs au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay et sur la Côte-Nord, continuent cependant de faire l’objet de vents violents.