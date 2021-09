Les verts doivent enquêter sur les allégations de racisme, soutient un ex-candidat

OTTAWA — Le Montréalais qui était arrivé deuxième derrière Annamie Paul lors de la course à la direction du Parti vert du Canada l’an dernier soutient que les verts ont certains problèmes en matière de diversité.

L’avocat Dimitri Lascaris aimerait que des consultants indépendants enquêtent sur les affirmations de Mme Paul selon lesquelles elle aurait été victime de préjugés raciaux. Il estime toutefois qu’il est important pour le Parti vert «de ne pas s’attarder sur l’année écoulée». Le militant montréalais affirme que plusieurs militants l’invitent à se lancer à nouveau, mais il «hésite» toutefois à plonger.

Les verts ont vu leur soutien populaire s’effondrer lors des élections du 20 septembre, avec 2,3 % des voix. Ils n’ont fait élire que deux députés, un de moins qu’en 2019, après des mois de querelles internes et d’attaques contre Mme Paul venant de son propre parti.

Mme Paul était devenue la première femme noire et juive à diriger un parti fédéral au Canada. En annonçant sa démission prochaine, elle a soutenu qu’elle avait été victime de discrimination. De nombreux militants lui ont depuis adressé des messages de soutien.

Courtenay Howard, qui avait terminé troisième derrière Mme Paul et M. Lascaris lors de la course à la chefferie en 2020, a souligné sur Twitter l’importance d’avoir eu une «femme forte, intelligente et articulée sur le devant de la scène». La médecin du Yukon ne sera pas candidate pour succéder à Mme Paul.

Mike Morrice, nouveau député de Kitchener-Centre, en Ontario, a aussi indiqué qu’il ne serait pas candidat.

Une porte-parole d’Elizabeth May a déjà indiqué que si les instances du parti le lui demandaient, l’ancienne cheffe pourrait accepter de venir assurer l’intérim le temps d’une course à la direction.