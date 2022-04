Les verts en Ontario proposent de taxer les acheteurs de multiples maisons

Le Parti vert de l’Ontario propose une taxe sur les acheteurs de maisons qui possèdent plusieurs propriétés, dans le but de réduire la pénurie de logements.

La plate-forme électorale des verts prévoit que cette taxe aux «multipropriétaires» commencerait à un taux de 20 % lors de l’achat d’une troisième maison, et augmenterait ensuite avec chaque propriété supplémentaire acquise. La taxe ne s’appliquerait qu’aux achats de logements neufs par des particuliers ou des entreprises qui possèdent déjà deux logements ou plus.

Les verts proposent aussi une taxe sur les habitations sous-utilisées ou laissées vacantes.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, explique que les jeunes sont exclus du marché immobilier et que l’actuel gouvernement progressiste-conservateur laisse la spéculation «échapper à tout contrôle» en Ontario.

Les conservateurs au pouvoir ont récemment fait passer de 10 % à 20 % la taxe sur l’achat de maison par des non-résidents; ils l’ont aussi élargie pour couvrir toute la province, et non plus seulement la grande région de Toronto.

Le gouvernement libéral fédéral a également indiqué dans son plus récent budget qu’il proposerait des restrictions qui interdiraient pendant deux ans aux entreprises commerciales étrangères et aux particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents d’acquérir des propriétés résidentielles au Canada.