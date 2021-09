Les verts ne réussiront pas à présenter des candidats dans les 338 circonscriptions

OTTAWA — Le Parti vert pourrait bien être absent des bulletins de vote dans près d’une centaine de circonscriptions le 20 septembre, un autre coup dur pour la cheffe Annamie Paul, qui tente de recadrer le parti écologiste de gauche.

Trois sources importantes au sein du parti affirment qu’il y a actuellement environ 240 candidats verts sur les 338 comtés fédéraux. Ce chiffre pourrait toutefois augmenter légèrement à mesure que l’on réglera des litiges avec Élections Canada concernant des disqualifications à propos de signatures.

Au Québec, sur un total de 78 circonscriptions, les verts présenteront finalement 56 candidats, selon les plus récents chiffres d’Élections Canada publiés mercredi après-midi. En Ontario, les verts présenteraient un candidat dans plus de 80 % des circonscriptions, indiquaient les sources, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question.

«On s’attend à ne pas pouvoir parvenir à réunir une liste complète de candidats, a admis Mme Paul aux journalistes mercredi, à Toronto. De combien? Nous sommes encore à le déterminer.»

Les verts espéraient pourtant présenter une liste complète de 338 candidats en vue du prochain scrutin et ils avaient élaboré en décembre dernier une stratégie pour atteindre cet objectif. Les sources au parti soutiennent que Mme Paul a été dévastée d’apprendre, la semaine dernière, que des comtés seraient orphelins de candidats verts, même si des militants étaient prêts à relever le défi dans toutes les circonscriptions.

Cette incapacité s’expliquerait par un manque de ressources des instances du parti pour déployer du personnel à travers le pays afin de recueillir des signatures de nomination dans toutes les circonscriptions. Et la pandémie de COVID-19 n’a pas aidé non plus, indiquent les sources.

«Nous avons eu suffisamment de candidats qui se sont présentés pour une liste complète, puis nous avons rencontré des défis en termes de collecte de signatures dans toutes les circonscriptions, en particulier les circonscriptions éloignées et celles où nous dépendons de bénévoles âgés, qui sont craintifs dans des provinces comme l’Alberta et dans l’Ouest, où le nombre de COVID-19 monte en flèche», a expliqué Mme Paul.

«Ce n’est un secret pour personne que nous avons eu nos propres distractions à l’interne, ce qui a certainement rendu plus difficile pour nous d’atteindre cette liste complète», a-t-elle ajouté.

Mme Paul, qui a survécu à une tentative d’éviction menée par les dirigeants du parti au cours de l’été, se présente dans le château fort libéral de Toronto-Centre, où elle passe toute la campagne. Elle y a été battue deux fois au cours des deux dernières années. Lors de l’élection partielle d’octobre 2020, pour remplacer le ministre Bill Morneau, Mme Paul était arrivée deuxième derrière la libérale, qui a gagné avec 2330 voix de majorité.

À court d’argent, le parti a procédé à des licenciements au cours des derniers mois, ce qui a réduit l’équipe de mobilisation et la capacité organisationnelle des verts. Plusieurs membres du personnel mis à pied sont toutefois rentrés au travail depuis le déclenchement des élections.