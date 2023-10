Les Vikings avaient des fenêtres, dit un musée danois

COPENHAGUE — Les Vikings avaient des fenêtres ― qui sont généralement associées aux églises et châteaux médiévaux ― ce qui signifie que les dignitaires norvégiens s’asseyaient dans des pièces éclairées par des ouvertures en verre, ont déclaré jeudi des chercheurs danois.

Les vitres peuvent être datées de bien avant les églises et les châteaux du Moyen-Âge auxquels les fenêtres vitrées sont normalement associées, ont-ils précisé.

«Il s’agit d’un nouveau changement par rapport à l’image de Vikings barbares et non sophistiqués brandissant leurs épées», a estimé Mads Dengsø Jessen, le chercheur principal au Musée national de Copenhague.

Au cours des 25 dernières années, les archéologues ont trouvé des fragments de verre lors de six fouilles dans le sud de la Suède, au Danemark et dans le nord de l’Allemagne.

À Copenhague, 61 fragments de vitres ont été analysés et les chercheurs ont conclu que les morceaux de verre peuvent être datés de bien avant les églises et les châteaux du Moyen-Âge et que les Vikings avaient des fenêtres avec des vitres entre 800 et 1100. L’âge des Vikings est considéré comme allant de 793 à 1066.

«Nous avons toujours associé les premières vitres au Moyen-Âge, ce qui permettait de supposer que le verre ne pouvait pas provenir de l’âge des Vikings», a indiqué le musée national dans un communiqué. Les fragments de verre «peuvent être datés de l’ère viking et ont très probablement été utilisés à cette époque également», a déclaré Torben Sode, un conservateur du musée qui a été le premier à faire le lien.

Selon le musée, les fenêtres en verre étaient destinées aux échelons supérieurs de la société et à un usage religieux, comme c’était le cas dans le reste de l’Europe.

Selon M. Dengsø Jessen, il est possible qu’il y ait eu des fenêtres en verre dans les vastes bâtiments des Vikings. Il ne s’agissait pas de grandes fenêtres transparentes telles que nous les connaissons aujourd’hui, mais probablement de fenêtres plus petites, peut-être composées de vitres plates dans différentes nuances de vert et de brun. L’idée n’était pas de pouvoir regarder à l’extérieur, mais de créer un afflux de lumière colorée dans le bâtiment.

Selon le musée, «il est très probable que les Vikings aient acquis (le verre) par le biais d’échanges commerciaux». Les Scandinaves, connus sous le nom de Vikings, ont entrepris des raids, des colonisations, des conquêtes et des échanges commerciaux à grande échelle dans toute l’Europe. Ils ont également atteint l’Amérique du Nord.

«En fait, nous parlons d’une élite viking cultivée, dotée d’un pouvoir royal égal à celui, par exemple, de Charlemagne, roi des Francs. C’est un aspect qui est souvent omis dans les portraits hollywoodiens simplistes des Vikings», a souligné M. Dengsø Jessen.