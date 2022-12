Les villes jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité

MONTRÉAL — Alors qu’elles sont traditionnellement considérées comme des jungles de béton plutôt que comme des oasis naturelles, les villes jouent de plus en plus un rôle de chef de file en matière de protection de la biodiversité.

Les villes seront à l’honneur dans les prochains jours lors d’un sommet des gouvernements infranationaux lors de la COP15, le sommet de l’ONU sur la biodiversité à Montréal.

Sharon Gil, agente de programme au sein de l’unité villes du Programme des Nations Unies pour l’environnement, affirme que la forte présence des municipalités à la conférence reflète leurs efforts croissants pour protéger la biodiversité.

Les villes, a-t-elle dit, sont les endroits où vivent la plupart des gens, où la plupart des consommateurs consomment et où de nombreux impacts de la perte de biodiversité se font sentir.

«Les villes sont en première ligne de tout, a-t-elle déclaré. Ainsi, lorsqu’il y a un problème d’augmentation des précipitations entraînant des inondations, par exemple, les villes doivent faire face à cela. Lorsqu’il y a un problème de mauvaise qualité de l’air, les villes doivent faire face à ce problème.»

Pour la première fois, le cadre de la biodiversité en cours de négociation par les nations réunies à Montréal contient un projet d’objectif spécifique qui comprend l’augmentation de la taille et de l’accès à la nature dans les zones urbaines, a noté Mme Gil.

Les villes découvrent de plus en plus que l’introduction de davantage de nature est bonne non seulement pour la santé et le bien-être humains, mais aussi rentable en termes d’attraction d’investissements et de résolution de problèmes tels que la qualité de l’air, l’absorption des précipitations et même les glissements de terrain, a-t-elle ajouté.

Le sommet des villes, qui a lieu dimanche et lundi, réunira les gouvernements infranationaux pour discuter de solutions pour protéger la nature.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, encourage ses homologues à signer l’«engagement de Montréal», composée de 15 actions qui comprennent l’augmentation des espaces verts protégés, la réduction de l’utilisation des pesticides et l’élimination des déchets plastiques. La ville a également annoncé récemment un plan de protection des pollinisateurs et a promis plus de corridors pour relier les espaces verts.

Dans son discours d’ouverture de la conférence mercredi, elle a exhorté les autres niveaux de gouvernement à écouter les populations urbaines et leurs maires et à aider à financer leurs initiatives.

«Les villes peuvent faire beaucoup, a déclaré Mme Plante. Il suffit de nous soutenir, de nous inviter à la table des négociations et de nous donner les moyens d’agir.»

Shin Koseki, titulaire de la chaire UNESCO en paysage urbain à l’Université de Montréal, a déclaré que même si les villes n’auront jamais la même quantité de vie animale et végétale que la nature intacte, elles peuvent contribuer à améliorer la biodiversité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celles-ci.

Cela peut signifier augmenter la présence de plantes et d’animaux indigènes, y compris les insectes, et s’assurer qu’ils gèrent correctement le sol, les eaux usées et le ruissellement de l’eau pour éviter de laisser une contamination qui peut s’infiltrer ailleurs.

À un niveau supérieur, il a précisé que les villes ont la responsabilité de fournir «une expérience de vie urbaine pour lutter contre l’étalement urbain» en offrant des espaces de vie denses qui empiètent le moins possible sur les espaces naturels environnants.

M. Koseki et Mme Gil reconnaissent tous deux que les villes sont confrontées à des défis lorsqu’il s’agit de défendre la biodiversité, mais ils pensent que ces obstacles peuvent être surmontés.

Au Canada, on s’inquiète du besoin de logements, ce qui a incité le gouvernement de l’Ontario à retirer des terres de la ceinture de verdure protégée pour construire plus de résidences. Mme Gil, cependant, souligne que des villes comme Hong Kong ont protégé une grande partie de leur territoire en tant qu’espace vert tout en augmentant le nombre de logements.

Avec certains choix, la relation des humains avec la nature dans leurs villes «ne doit pas nécessairement se faire au détriment ni du logement ni des infrastructures supplémentaires qui desserviront les quartiers marginalisés», a-t-elle ajouté.

Un autre problème auquel les villes sont confrontées, en particulier au Canada, est qu’elles ont une base de financement limitée et dépendent d’autres ordres de gouvernement pour financer bon nombre de leurs ambitions.

Samedi, les maires de 15 villes ont plaidé lors de la conférence pour un financement accru des gouvernements nationaux et du secteur privé afin d’aider à augmenter les espaces pour la nature dans les zones urbaines.

Mme Gil a indiqué que même si davantage de financement pour les villes aiderait, le rôle de leadership que les villes jouent lors de la conférence, et au-delà, montre qu’elles sont prêtes à agir avec les ressources dont elles disposent déjà.

«Ils n’attendent pas d’aide», a-t-elle souligné.

Alors que les structures de financement les désavantagent, M. Koseki a indiqué que les villes sont beaucoup plus proches de leurs populations que les autres niveaux de gouvernement, ce qui peut être un outil puissant pour stimuler le changement.

«Pour augmenter la biodiversité urbaine, mais aussi pour augmenter la biodiversité en dehors des zones urbaines, nous avons surtout besoin de la participation de la population, a-t-il expliqué. Et les villes sont les mieux placées pour engager leurs populations, pour les sensibiliser à ces problèmes, et c’est pourquoi les villes ont un très grand rôle à jouer.»