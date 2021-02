Les villes réclament de Québec des sommes importantes pour du logement social

MONTRÉAL — Les grandes villes du Québec réclament des centaines de millions de dollars d’argent neuf au gouvernement Legault afin qu’il rétablisse le financement de logements sociaux, et ce, dès le prochain budget.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée des maires de Québec et de Gatineau, Régis Labeaume et Maxime Pednaud-Jobin, ont fait état vendredi d’un manque criant de logements sociaux et d’un retard accumulé dans la construction de nouvelles unités après deux ans de gouvernement caquiste où l’on a cessé d’ajouter des sommes à ce poste budgétaire.

Mme Plante, qui réclame 200 millions $ pour la métropole, rappelle que Montréal recevait annuellement un financement lui permettant de créer de 1000 à 1500 logements sociaux par année, alors que les sommes qu’on lui confie présentement permettent à peine de rattraper le retard pendant que la situation s’aggrave.

Régis Labeaume, qui réclame 60 millions $ pour sa ville, souligne que Québec a beau être le théâtre d’une activité record de construction de logements locatifs, le taux d’inoccupation demeure sous le seuil critique de 3 % et qu’il a dû imposer un moratoire sur la conversion de logements en condominiums dans quatre des six arrondissements de la Vieille Capitale.

À Gatineau, le maire Pednaud-Jobin a rappelé que sa ville a été le théâtre de deux inondations catastrophiques et d’une tornade qui ont détruit de multiples logements et que la pandémie a aggravé une situation déjà critique. Il souligne que les sommes fournies par Québec ne lui permettent de construire qu’une centaine d’unités plutôt que les 175 prévues puisque l’enveloppe prévue pour chaque unité ne correspond plus du tout à son coût réel.

Les trois maires soulignent que ce sont des milliers de ménages qui espèrent un logement qu’ils seraient capables de payer et que les clientèles les plus vulnérables, notamment les itinérants, les personnes handicapées et les aînés à faible revenu, voient leur situation se détériorer rapidement depuis le début de la pandémie.

Les dirigeants municipaux font valoir qu’au-delà de soulager la détresse sociale, un effort de construction de logements sociaux contribuerait à la relance économique de l’ensemble de la province.