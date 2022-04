Les vols de Sunwing sont retardés à cause d’un problème sur l’ensemble du réseau

TORONTO — Sunwing Airlines a indiqué lundi qu’un problème de système à l’échelle du réseau entraînait des retards pour «un certain nombre» de ses vols et affectait l’enregistrement et l’embarquement.

Le transporteur aérien de Toronto a expliqué dans un courriel que le problème provenait de son fournisseur de systèmes de réservation, qui dessert également d’autres compagnies aériennes, perturbant également leur trafic.

Le site web de Sunwing montre que pratiquement tous les vols prévus pour lundi – plus de 40 – ont été retardés, certains de plus de 12 heures.

Sunwing a ajouté qu’elle s’excusait pour les inconvénients que cela représentait pour les plans de voyage de ses clients, et espérait «résoudre ce problème le plus rapidement possible».

La société a précisé qu’elle essayait d’informer les passagers «dans la mesure du possible», avec des arrangements pour l’hébergement à l’hôtel et les transferts dans les aéroports, dans certains cas.

Elle a recommandé aux passagers dont les voyages étaient prévus dans la prochaine journée de vérifier le statut de leur vol.