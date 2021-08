Les voyageurs américains reviennent dans la région ontarienne du Niagara

NIAGARA FALLS, Ont. — Les touristes américains étaient graduellement de retour, lundi, dans la région du Niagara, en Ontario, pour la première fois en plus d’un an, impatients de voir les chutes tonitruantes, de profiter des attractions de la région et d’explorer les vignobles.

Et ils ont été très bien accueillis par les entreprises locales, qui dépendent fortement du tourisme et ont donc beaucoup souffert des restrictions pandémiques à la frontière depuis près d’un an et demi.

«Nous sommes si heureux d’être au Canada, c’est notre première visite», a déclaré Janine Steeves, qui a traversé le pont Rainbow en direction de Niagara avec ses enfants. Mme Steeves, de l’Illinois, a déclaré qu’il leur avait fallu environ 90 minutes pour traverser la frontière, mais que les agents des services frontaliers avaient été efficaces et gentils.

Ashley Earl a également décidé de visiter la région de Niagara pour la première fois, lundi, avec sa mère. Elles voulaient profiter des assouplissements à la frontière pendant leurs vacances. «J’ai toujours voulu voir les chutes du Niagara», a déclaré Mme Earl, originaire de Caroline du Nord. «J’aime beaucoup la nature (…) et (ce voyage) tombe pendant mon anniversaire, alors c’est vraiment très spécial.»

Les Américains qui ont reçu deux doses d’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada sont autorisés depuis lundi à entrer au pays pour des voyages non essentiels. Ils doivent toutefois avoir reçu leur deuxième dose depuis au moins 14 jours et présenter le résultat négatif d’un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 passé au cours des 72 dernières heures.

Les voyageurs entièrement vaccinés n’auront pas besoin d’un test après leur arrivée, à moins qu’ils n’aient été sélectionnés au hasard pour effectuer un test moléculaire COVID-19 au jour 1. Il n’y a aucun changement aux exigences de test obligatoires pour les voyageurs non vaccinés.

17 mois de fermeture

Les entreprises de la région frontalière de Niagara en Ontario attendaient avec impatience cet assouplissement, après 17 mois de restrictions. Janice Thomson, directrice de l’agence régionale de tourisme de Niagara Falls, précise que près de 30 % des visiteurs de la région viennent des États-Unis.

Le propriétaire de «Niagara Wine Tours International» a déclaré que la demande de visites dans la région viticole avait augmenté depuis le début du déconfinement en Ontario et que cela devrait augmenter encore avec les assouplissements à la frontière canado-américaine. Lance Patton rappelle que les voyageurs américains visitent souvent la région pour célébrer un anniversaire, tenir un événement d’entreprise ou profiter d’escapades en groupe.

Zahir Ismail, propriétaire de concessions des populaires restaurants «Beaver Tails» à Niagara Falls et Niagara-on-the-Lake, est bien content de servir à nouveau les clients américains, mais il espérait lundi que ces voyageurs suivraient les directives de santé publique pour s’assurer que les entreprises comme la sienne n’auront pas encore à subir d’autres fermetures. «J’espère que ça va durer plus longtemps, car j’ai peur qu’avec ce variant Delta, nous fermions à nouveau.»

Le maire de Niagara Falls, qui appelle à la réouverture de la frontière depuis des mois, ne s’attendait pas à une «folle ruée» de touristes américains cette semaine. Jim Diodati croit que les personnes qui voudront traverser la frontière immédiatement sont surtout celles qui espèrent retrouver des parents et des amis qu’elles n’ont pas vus depuis près de deux ans, ainsi que celles qui souhaitent vérifier l’état de propriétés qu’elles possèdent au Canada. «Je pense que ça va être progressif, parce que pour les excursionnistes d’un seul jour, c’est énormément de travail et d’obstacles à franchir.»

De même, le croisiériste qui emmène les visiteurs jusqu’aux célèbres cataractes ne s’attend pas à une augmentation significative de son activité dans l’immédiat. Mory DiMaurizio, chef de l’exploitation de «Niagara Cruises», a déclaré que les navires canadiens «Hornblower», qui peuvent accueillir 700 passagers, ne fonctionnent qu’à 25 % à 35% de leur capacité, alors que les bateaux américains, les «Maid of the Mist», sont pleins.

—

Cette dépêche a été rédigée avec le soutien financier des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.