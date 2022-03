Les voyageurs vaccinés pourront entrer au Canada sans se faire dépister

OTTAWA — Les voyageurs vaccinés n’auront plus besoin d’un test de dépistage de la COVID-19 pour entrer au Canada à partir de vendredi.

Le changement s’écarte de la politique adoptée par le Canada depuis les premiers jours de la pandémie, et le secteur du tourisme, durement touché par la situation sanitaire, le décrit comme une aubaine majeure.

Les agents de voyages disent avoir constaté une augmentation de la demande de vols depuis l’annonce du changement il y a deux semaines.

Les groupes de tourisme nationaux signalent également une forte augmentation des réservations au cours des dernières semaines.

Bien qu’aucun test ne sera requis après le 1er avril pour les personnes considérées comme entièrement vaccinées, Santé Canada exige toujours que toute personne arrivant de l’extérieur du pays porte un masque en public pendant deux semaines.

Les règles pour les Canadiens non vaccinés et les autres voyageurs exemptés de l’obligation de se faire vacciner restent inchangées, et ces personnes devront toujours fournir un test négatif ou prouver que suffisamment de temps s’est écoulé après une infection pour entrer dans le pays.