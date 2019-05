Les zones en inondation majeure diminuent et la météo collabore un peu

Le nombre de secteurs en inondation majeure avait diminué, jeudi, tout comme ceux en inondation moyenne et les mauvaises nouvelles de météo des uns s’avèrent d’excellentes nouvelles pour d’autres.

Ainsi, les résidants des Laurentides, de la Mauricie et même de Trois-Rivières dont le réveil était agrémenté d’un tapis blanc, jeudi, ont eu beau maugréer, des précipitations sous cette forme impliquent un temps plus froid et un frein à la fonte de neige, toujours présente à bonne épaisseur dans le nord des secteurs inondés.

Par ailleurs, il est finalement tombé entre 10 et 15 millimètres de pluie dans le corridor entre Gatineau et Trois-Rivières au nord du fleuve et de 8 à 10 millimètres sur l’archipel de Montréal, soit environ 5 millimètres de moins que prévu.

Sur le lac Champlain, la pluie a aussi été moins abondante qu’on le craignait avec une quinzaine de millimètres.

Pendant ce temps, les données de la sécurité civile n’avaient pratiquement pas bougé entre mercredi soir et jeudi: le nombre de personnes évacuées est demeuré stable à 10 895, tout comme le nombre de maisons inondées à 7229 et le nombre de résidences isolées, qui était de 4063.

Les autorités surveillent maintenant le deuxième système de pluie attendu tôt vendredi et qui devrait laisser entre 10 et 20 millimètres, selon le météorologue Alexandre Parent, d’Environnement Canada.

Il avertit toutefois que ce système risque d’être un peu plus agité.

«Le système de demain (vendredi) est un peu plus chaud que celui d’hier (mercredi), donc ce n’est pas impossible qu’il y ait des averses un peu plus fortes ou même le risque d’un orage par endroits, dans l’Outaouais et la région de Montréal, où on pourrait avoir un 20 à 25 millimètres», précise-t-il.

Court clin d’oeil printanier en vue

Et, enfin, «on a des bonnes nouvelles pour le week-end à venir: on va rejoindre les températures saisonnières samedi et dimanche et même, potentiellement, les dépasser dimanche, avec un temps généralement sec et même ensoleillé», ajoute-t-il.

M. Parent signale que le mercure n’a pas atteint les 20 degrés Celsius dans la région de Montréal depuis le 10 octobre dernier, soit 204 jours, «et on va peut-être, si on est un peu chanceux, toucher à ce 20 degrés dimanche ou lundi».

Cependant, le plaisir sera de courte durée alors que l’on s’attend à retrouver «un milieu de semaine avec des températures plutôt fraîches et c’est un peu la prévision pour tout le début de mai, c’est-à-dire les deux prochaines semaines: des températures sous les normales, du temps frais, avec des systèmes de pluie qui se succèdent aux deux, trois ou quatre jours, un peu comme on vit depuis quelques semaines».

Le système de pluie qui suivra celui de vendredi est attendu mercredi, mais les modèles météorologiques sont contradictoires et Alexandre Parent estime qu’il est encore beaucoup trop tôt pour en déterminer l’ampleur et la direction.

Inondation majeure

– Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

– Lac des Deux Montagnes à Terrasse-Vaudreuil, en baisse

– Lac des Deux Montagnes, à Pointe-Calumet, en hausse

– Rivière de la Petite Nation, en amont de Ripon, en hausse

– Rivière des Mille-Îles, à Bois-des-Filion, en baisse

– Rivière des Outaouais, à la marina de Hull, en baisse

– Rivière des Outaouais, à la Baie Quesnel, en baisse

– Rivière des Outaouais, à la Baie de Rigaud, en hausse

– Rivière Gatineau, au pont du boulevard Fournier, en baisse

Inondation moyenne

– Fleuve Saint-Laurent, au lac-Saint-Pierre, en baisse

– Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en baisse

– Rivière des Mille Îles, en amont du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en baisse

– Rivière des Mille Îles, en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en baisse

– Rivière des Prairies, à la tête des rapides du Cheval Blanc, en hausse

Inondation mineure

– Fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie, en baisse

– Fleuve Saint-Laurent, à Bécancour, en hausse

– Fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, en hausse

– Fleuve Saint-Laurent, à Port-Saint-François, en hausse

– Fleuve Saint-Laurent, à Sorel, en hausse

– Lac Champlain, dans la baie Missisquoi à Saint-Armand, en baisse

– Lac des Trente et Un Milles, à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, en baisse

– Lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, en baisse

– Lac Memphrémagog, à Memphrémagog, en baisse

– Lac Saint-Louis, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en baisse

– Rivière Désert, sur le chemin Lytton en amont de la chute Rouge, en baisse

– Rivière des Outaouais, à Ottawa au parc Britannia, en hausse

– Rivière du Diable, en amont du pont de la route 117, en baisse

– Rivière Richelieu, à Carignan aux rapides Fryers, en baisse

– Rivière Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en hausse

– Rivière Saint-François, en aval du barrage Aylmer, en baisse

Rivières et plans d’eau sous surveillance

– Fleuve Saint-Laurent, à Montréal, près du boulevard LaSalle, en baisse

– Fleuve Saint-Laurent, à Cap-à-la-Roche, en baisse

– Fleuve Saint-Laurent, à Batiscan, en hausse

– Lac Aylmer, au quai de Stratford, en baisse

– Lac Champlain, à Rouses Point, en baisse

– Lac Louise, à Weedon, en hausse

– Lac Saint-Louis, à Pointe-Claire, en baisse

– Rivière Chaudière, en aval du barrage Mégantic, en baisse

– Rivière des Mille Îles, à Terrebonne, en hausse

– Rivière du Lièvre, en amont du pont-route 311 à Lac-Saint-Paul, en baisse

– Rivière du Nord, en amont du pont du CN à Saint-Jérôme, en baisse

– Rivière L’Assomption, au pont-route 158 à Joliette, en baisse

– Rivière Madawaska, en aval du barrage Témiscouata, en baisse

– Rivière Maskinongé, au pont du CN près de Sainte-Ursule, en baisse

– Rivière Matawin, en aval du pont-route 131 à Saint-Michel-des-Saints, en baisse

– Rivière Noire, en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en baisse

– Rivière Richelieu, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, en hausse

– Rivière Rouge, en amont de la chute McNeil, en baisse

– Rivière Saint-François, au lac Aylmer à Weedon, en hausse